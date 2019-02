Ledecká bere bronz z paralelního slalomu v Jižní Koreji

Ester Ledecká skončila v druhém paralelním obřím slalomu Světového poháru na snowboardu v Pchjongčchangu třetí. Z vítězství se radovala Němka Ramona Hofmeisterová.

V sobotu si Ledecká v Phoenix Parku, kde se před rokem stala v této disciplíně olympijskou vítězkou, připsala sedmnáctý triumf v pohárovém seriálu. I v neděli se zdálo, že třiadvacetiletá česká hvězda míří jasně za výhrou. Kvalifikaci ovládla v součtu dvou jízd o více než dvě vteřiny a v osmifinále i ve čtvrtfinále nedala soupeřkám ve vyřazovacích jízdách žádnou šanci.

Chyba ale přišla v semifinále. Trojnásobná vítězka celkového hodnocení paralelních disciplín zaváhala na startu a doháněla Rakušanku Sabine Schöffmannovou. Jela agresivně, dvakrát málem spadla, nakonec vyjela z trati a prohrála. Na malé finále se olympijská vítězka i z lyžařského superobřího slalomu znovu zkoncentrovala a Němku Cheyenne Lochovou porazila o pět desetin. Ledecká se tak udržela v čele hodnocení disciplíny a celkově už je v SP druhá.

"Jak už jsem říkala po včerejším vítězství, tak ve finálové sestavě Světového poháru je konkurence šestnácti nejlepších holek opravdu vyrovnaná. Takže mým cílem je udržet kontakt se špičkou a díky dnešnímu třetímu místu jsem si zase o kousek posílila svou pozici ve hře o křišťálový glóbus, ale hlavně jsem si skvěle zazávodila," uvedla Ledecká v tiskové zprávě.

Při 46. startu na snowboardu v seriálu vystoupila na stupně vítězů již pošestadvacáté. Teprve počtvrté ale skončila s bronzem a v obřím slalomu podruhé, poprvé to bylo v japonské Asahikawě v roce 2015. Světový pohár se nyní přesune do Číny. Příští víkend jsou v Secret Garden, kde se v roce 2022 pojede olympijský závod v rámci zimních her v Pekingu, na programu paralelní obří slalom a paralelní slalom.