Ledecká dojela ve sjezdu předposlední, vyhrála Venierová

Ženy - sjezd: 1. Venierová (Rak.) 1:37,46, 2. Goggiaová (It.) -0,25, 3. Weidleová (Něm.) -0,54, 4. Suterová (Švýc.) -0,81, 5. Štuhecová (Slovin.) -0,85, 6. Fanchiniová (It.) -0,99, 7. Schmidhoferová (Rak.) -1,03, 8. Merryweatherová (USA) -1,19, 9. Haaserová -1,31, 10. Siebenhoferová (obě Rak.) -1,37, ...34. Ledecká (ČR) -4,38. Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 364, 2. Siebenhoferová 346, 3. Štuhecová 343, 4. Venierová 295, 5. Weidleová 258, 6. Gisinová (Švýc.) 207, ...13. Ledecká 84. Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1494, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová (Švýc.) 637, 4. Schmidhoferová 617, 5. Mowinckelová (Nor.) 529, 6. Rebensburgová (Něm.) 509, ...41. Ledecká 129, 102. Capová (ČR) 12.