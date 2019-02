Mistrem světa na velkém můstku je Eisenbichler, favorité vyhořeli

Německým úspěchem skončil závod skokanů na lyžích na velkém můstku na mistrovství světa v Seefeldu. Vyhrál Markus Eisenbichler před Karlem Geigerem, bronz získal překvapivě Švýcar Killian Peier.

Z kvarteta Čechů byl nejlepší dvaadvacátý Roman Koudelka, Viktor Polášek obsadil 25. místo. Další dva reprezentanti skončili po 1. kole; Čestmír Kožíšek figuroval na 34. místě, Tomáši Vančurovi stačilo sto metrů na předposlední 49. příčku. Na Bergiselu v Innsbrucku vyšli naprázdno favorité. Lídr Světového poháru Japonec Rjoju Kobajaši byl čtvrtý, Polák Kamil Stoch pátý a obhájce titulu domácí Stefan Kraft se musel spokojit s šestou příčkou.

Po prvním kole vedl Peier, který nebyl nikdy ve Světovém poháru na stupních vítězů, ale skákal dobře už v trénincích. Eisenbichlerovi patřilo druhé místo a Kobajaši, který sice předvedl nejdelší pokus úvodního kola 133,5 metru, ale odečetl body za vítr, byl třetí před Geigerem.

"Věděl jsem, že mám formu, a ve druhém kole jsem to risknul naplno. Úplně se ještě klepu, něco takového vlastně ani neznám. Normálně jsem klidnější a uvolněnější. Teď mi poprvé v životě chybějí slova," řekl po závodě Eisenbichler, jenž dosud v žádné individuální soutěži první nebyl.

Ve druhém kole se dokázala jen dvojice Němců dostat přes 130 metrů. Geiger o půl metru, což ho posunulo ke stříbru. Eisenbichler předvedl nejdelší pokus dne 135,5 metru a zvítězil s obrovským náskokem. "Je to neuvěřitelný den, úžasné. Je to hezčí, když je týmový parťák vepředu. Měl jsem z Eisenbichlera obrovskou radost," řekl Geiger, jenž po dlouhém skoku reprezentačního kolegy nepokrytě jásal.

Peier skočil 129,5 metru, měl trochu problém při dopadu, ale na stupně vítězů se nakonec vešel. "Ještě mi vůbec nedošlo, co se vlastně stalo. Je to zvláštní, sedět poprvé na světové úrovni nahoře jako poslední. To se nedá natrénovat," uznal lehkou nervozitu, ztraceného zlata ale nelitoval. "Medaile je medaile, je to super," dodal.

Koudelka skočil v obou kolech 120,5 metru a na velkém můstku se umístil na 22. místě stejně jako na MS v Oslu v roce 2011. Polášek byl po 1. kole dvacátý před Koudelkou, ale ve druhém si výkonem i výsledkově pohoršil. V neděli je na velkém můstku na programu závod družstev.