Na chválu jsem si ještě nezvykla, říká mistryně světa Samková

Na její osobu posílají lidé superlativy ze všech stran. Snowboardistka Eva Samková se počátkem února dočkala po olympijském vítězství i touženého titulu mistryně světa. Pro něj si dojela na oblíbené trati v americkém Solitude. Úspěšná 25letá sportovkyně si zasloužila za svůj výkon slova chvály, jak od soupeřů, tak od médií. Jak sama přiznává, tak si na pozitivní ohlasy ještě nezvykla.

V roce 2014 vyhrála olympijské zlato v ruském městě Soči. Mistrovský titul ji stále unikal, dočkal se až letos. K triumfům z juniorského šampionátu a univerziády přidala česká snowboardcrossařka další významné prvenství. Ke zkompletování úspěšné sbírky už ji chybí pouze vyhrát prestižní X Games.

Úchvatnou bilanci má i díky tomu, že pro ní není sport na prvním místě. Vášeň ke snowboardovému prknu pravidelně kombinuje za lásku ke zvířatům. Svému psímu miláčkovi Nerovi a také koním, což na sebe Samková prozradila do rádií v pořadu Tři Impulsy na tělo. Pětadvacetiletá sportovkyně dodává, že není úplně dobré upínat se na jednu věc.

Tím, že na začátku února vyhrála mistrovství světa, upoutala Samková opět na svou osobu pozornost českých fanoušků, kteří se hrdě hlásí ke sportovcům, když se jim daří a naopak je spíš zatracují v případě neúspěchu. I z tohoto důvodu si na všudypřítomnou chválu úspěšná snowboardcrossařka podle vlastních slov ještě nezvykla.

"Myslím, že to zas tak často neslýchám a asi to ani není dobře slýchat chválu nějak často, aby si toho člověk pak vážil. Když mě ale někdo pochválí, tak je to samozřejmě příjemné," uvedla Samková. I tak ale poděkovala všem příznivcům, kteří ji podporovali na nedávném zlatém světovém šampionátu.

"Chvála je potřebná, kritika důležitá," prohlásil v minulosti legendární hokejista Jaromír Jágr a jeho citát si určitě vzala k srdci i Samková. I přesto, že si na superlativy na svou osobu doposud ještě nezvykla, tak i to je jeden z faktorů, který ji nadále ženou dopředu popohání k dalším výkonům. "Motivuje mě, když mi trenér potvrdí, že jsem odvedla dobrý výkon," dodala Samková.