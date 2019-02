Následky pádu? Parťačka Vonnové ukázala zadek hrající barvami.

Předposlední závod kariéry Lindsey Vonnové a ošklivě vypadající pád. Snad všichni, kdo trochu sledují lyžování, fandili americké lyžařce na sklonku její úchvatné kariéry. Na medaili nedosáhla, a co hůř, závod ani nedokončila. Stejně jako mnoho dalších kolegyň na těžkou sjezdovku i drsné podmínky v super-G na mistrovství světa v Äre nevyzrála, skončila v ochranné síti. Ještě hůř dopadla její krajanka Laurenne Rossová, která se pozůstatkem pádu pochlubila na Instagramu.

Celý svět zatajil dech, když Vonnová ve svém posledním super-G nezvládla úvodní pasáž a letěla po sjezdovce. Dvojnásobná olympijská medailistka naštěstí hrozivě vypadající pád odnesla jen pár modřinami, ušetřen nezůstal ani půvabný obličej Američanky. Modřinami se pochlubila na svém Instagramu, na společném snímku s Laurenne Rossovou se však stalo cosi nevídaného. Kanaďanka jindy zářící Vonnovou naprosto zastínila. Proč? Třicetiletá závodnice ukázala modřiny na zadku.

Naštěstí se v nebezpečném závodu plném pádů nestalo nic vážnějšího ani ostatním lyžařkám. Přesto si takhle loučení s fanoušky Vonnová nepředstavovala. "Bojovala jsem a snažila se dát do toho všechno, ale nefungovalo to. Hlava přesně ví, co má dělat, abych vyhrála, ale tělo už nespolupracuje," posteskla si hvězda, která proslula mimo jiné zdravotními problémy s koleny.

Američanka ještě bude mít možnost zlepšit závodní náladu v nedělním sjezdu, teď má však jiné starosti. "Jsem zvědavá, jaké barvy budou mít naše modřiny zítra" neztrácí humor.