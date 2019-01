Nejsem královnou malých finále, říká Samková. Teď chce medaili

Na oblíbené trati si má dojet pro cenný kov z mistrovství světa. Snowboardcrossařce Evě Samkové přitom medaile ze šampionátu třikrát unikla, ze Spojených států už by si ji ale přivézt měla. Olympijská vítězka a královna Světového poháru myslí na vytoužené stupně vítězů v americkém Solitude.

Medaile z mistrovství světa vám ještě chybí. Soustředíte se na nadcházející šampionát důkladněji?

Budu se soustředit stejně, nic jinak nebude. Věřím si. Bude to dobré.

Nevnímáte tedy, že mistrovství světa je pro vás zakleté?

Ne, asi ne. Když jsem začínala jezdit Světové poháry a v tu dobu jsem se nedostávala do velkých finále a končila pouze v těch malých, tak jsem myslela, že jsem jejich královna. Už nejsem, doba se mění.

Změnila jste něco v přípravě směrem k mistrovství světa?

Začala jsem víc jezdit na kole sjezdy. Trochu mi to pomohlo. Trenér byl na prvním předsezonním soustředění spokojený, jak pracuji se stabilitou na snowboardu, a obecně, jak jsem dobře stála na trati. Jinak jsem tolik nemyslela, že bych měla v hlavě, že je šampionát a musím něco změnit.

V čem vám to konkrétně pomohlo?

Je tam trošku podobná rovnováha. Na kole je to zprava doleva, na snowboardu zase řeším z přední na zadní. Zatím jsem vždy byla spokojená. Příprava probíhala dobře kvůli tomu, že jsem na jaře nešla na operaci s ramenem.

Kdy odlétáte do USA?

V polovině ledna míříme do Colorada, kde budeme deset dní, a následně se přesuneme do Utahu, což je prakticky přes kopec.

Už máte pro šampionát speciální knírek?

Ještě ne. Když jsem měla posledně myší, tak jsem si v závodě utrhla křížový vaz. Takže ho vymyslím až na místě. Zřejmě bude kočičí.

Není pro vás problém, že poslední závod před šampionátem proběhl týden před Vánoci?

Poměrně jsme na to s ostatními zvyklí. Týden před mistrovstvím světa budeme jezdit na trati v Coloradu. Proto tam jedeme, protože je tam kemp a pak je přesun do Solitude. Jde jenom o to, aby si člověk zvykl na tamější sníh a měl v hlavě přípravu, pak už to neřeší.

Je pro vás důležité, že jste od olympijských her třikrát vyhrála a pokaždé byla na stupních vítězů?

Teď mi to taky dochází. Je to takové příjemné. (směje se) Jako nebráním se tomu, když to takhle jde.

Chtěla byste spíš složitější, nebo jednodušší trať?

Asi spíš složitější, ať se ukážou rozdíly. Naposled v italské Cervinii byla poměrně jednoduchá a člověk tam nedokázal nikde ujet.

Na snowboardu zvládáte jízdu skvěle, jak to máte s autem?

Na takhle těžkých terénech nemám úplně moc zkušeností, ale tohle vyřeší za mne moje auto, které vyjede všude, a díky němu jsem pořád za borce. Často mu to přenechávám a zatím mi to docela často vychází. (směje se)

Tím je Toyota, která bude nově partnerem i Českého olympijského výboru. Jak jste s vaší RAV4 spokojená?

Jsem s ní pomalu už šest let a pro mě je klíčový partner. V roce 2013 by mi auto nikdo nedal a nikoho jsem nezajímala. Potom jsem vyhrála olympijské hry a byla jsem hrozně zajímavá. Ona mě ale podpořila a pro mne to byl hrozně důležitý moment v kariéře. Měla jsem pocit, že to má smysl, protože nabídli dlouhodobější spolupráci.