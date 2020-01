Noël kraloval v Záhřebu a dostal se do čela Světového poháru

Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:57,14 (57,76+59,38), 2. Zenhäusern (Švýc.) -0,07 (57,49+59,72), 3. Vinatzer (It.) -0,29 (58,31+59,12), 4. Myhrer (Švéd.) -0,39 (57,85+59,68), 5. Marchant (Belg.) -0,49 (58,97+58,66), 6. Braathen (Nor.) -0,63 (58,58+59,19), 7. Strasser (Něm.) -0,71 (57,67+1:00,18), 8. Mölgg (It.) -0,77 (57,80+1:00,11), 9. Pinturault (Fr.) -0,97 (58,61+59,50), 10. Maurberger (It.) -0,99 (58,45+59,68), ...v 1. kole 45. Zabystřan (ČR) 1:00,83. Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 12 závodů): 1. Noël 180, 2. Myhrer 175, 3. Kristoffersen (Nor.) 162, 4. Zenhäusern 130, 5. Pinturault (Fr.) 129, 6. Yule (Švýc.) 90. Průběžné pořadí SP (po 15 z 44 závodů): 1. Kilde (Nor.) 474, 2. Paris (It.) 454, 3. Pinturault 430, 4. Kristoffersen 391, 5. Mayer (Rak.) 362, 6. Feuz (Švýc.) 361, ...105. Zabystřan 12.