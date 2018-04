Přišel čas na změnu. Janda bude kandidovat na šéfa skokanů

Očekávaná Valná hromada úseku skoků Svazu lyžařů ČR má prvního zájemce o předsednický post. Vzkřísit slávu skokanského sportu se rozhodl někdejší medailista ve skocích na lyžích a současný poslanec Jakub Janda. Chce vyřešit současnou krizi a přinést nový vítr do vedení Svazu.

"Cítím podporu klubů i kluků z reprezentace. Jestliže konečně přišel čas na radikální změnu kurzu, tak je to teď. Nechci se dočkat, že tady vinou špatného managementu budeme sport Jiřího Rašky za pár let pohřbívat." uvedl ke své kandidatuře bývalý skokan Jakub Janda. Ten se již dříve k situaci a poměrům ve vedení vyjadřoval kriticky.

České skoky na lyžích v posledních letech prodělávají neutěšený stav. Současné vedení podle Jandy zaspalo a mělo udělat radikální změny už po olympijských hrách v Pchjongčchangu: "Je to jako na Titanicu. Loď se potápí, ale na palubě se stále tančí."

Zároveň myslí, že po výsledcích české reprezentace na poslední olympiádě je načase přinést změnu. "Musíme nastavit čitelný sportovní koncept a jít do toho znovu s jasnou vizí. Soustředit se na juniory, práci s mládeží a konečně využít potenciál reprezentantů. Už se nesmí stávat, že naše reprezentace přijede na soutěže bez výstroje a nepřipravená."

Včele úseku by chtěl, coby novopečený předseda také stabilizovat finance, nastavit jasné kompetence členů vedení, zaměřit se na přípravu a nově tak zřídit pozici šéftrenéra. "Funkce předsedy přestane být placená. Tím ušetříme spoustu peněz, které mohou jít na rozvoj klubů nebo na pořádné vybavení. Skoky se zase stanou doménou českých sportovců a formulí 1 v zimním sportu. Mám už vybraný tým, který do toho se mnou půjde. Potenciál, energii a chuť změnit současný stav na to máme, stačí jen otevřít okna a pořádně vyvětrat!" dodává ke své kandidatuře Jakub Janda.