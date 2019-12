Ruské lyžařky uposlechly "rozkaz" a hromadně otěhotněly

Někdo nechává narození potomka náhodě, někdo to má přesně naplánované. A pak je také případ, kdy to sportovcům doporučí trenérský tým.

Hned čtyři členky ruského týmu v běžeckém lyžování čekají miminko. Náhoda? Vůbec ne. Vedení svazu v čele s šéfkou Jelenou Vjalbeovou si po skončení loňské sezony zavolalo členky reprezentace a povědělo jim, že je ideální doba otěhotnět.

Proč, ptáte se? Vysvětlení je prosté. Letošní ročník totiž neobsahuje žádnou velkou akci - ani mistrovství světa, ani olympiádu. I takový důvod stačí, aby závodnice uposlechly a naplánovaly baby boom.

V příštích týdnech se tak stanou maminkami bronzová z olympiády Julija Běloruková (24 let), Anastasija Sedovová (24 let), jejich kolegyně ze štafety Elena Usťugovová (27 let) a také Taťána Alešinová (25 let), jenž se soustředí hlavně na sprint.

"Po sezoně jsme se sešli a řekli všem dívkám, že příští rok bude bez vrcholné akce, a tak je nejlepší doba mít dítě," netajila se Vjalbeová tak trochu nezvyklým pokynem pro server blick.ch. "Jsem ráda, že nás poslechly," dodala.

Když se zpráva donesla ke kolegyním do Švédska, nemohli tomu uvěřit. "Nikdy bych svým svěřenkyním neradila, kdy mají mít děti. Kultura v Rusku je holt jiná," uvedla zděšená trenérka národního týmu Karin Erssonová.