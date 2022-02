Rychlobruslařka Sáblíková si dojela pro bronz, celkově už má z olympiád sedm medailí

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na olympijských hrách v Pekingu bronz na trati 5000 metrů a svoji sbírku ze soutěží pod pěti kruhy rozšířila o sedmou medaili. Vyhrála nizozemská favoritka Irene Schoutenová, která po triumfu na 3000 metrů získala v Číně druhé zlato. Druhé místo obsadila Kanaďanka Isabelle Weidemannová.

V počtu medailí ze ZOH se Sáblíková stala nejúspěšnější českou olympioničkou. Dosud se s šesti cennými kovy dělila o první místo s běžkyní na lyžích Kateřinou Neumannovou. V Pekingu získala pro českou výpravu druhou medaili po úterním vítězství Ester Ledecké, která na snowboardu obhájila triumf v paralelním obřím slalomu. Sáblíková zároveň vybojovala jubilejní 100. olympijskou medaili v samostatné české historii.

"Když bylo jasné, že medaili získám, bylo to neuvěřitelné. Pocity je hrozně těžké popsat. Já si v tu chvíli říkala: Čtvrtá olympiáda a zase medaile z pětky, po tom všem... Pro mě bylo neuvěřitelné, že se to povedlo. Pro mě byla neuvěřitelná už ta trojka. A teď je pro mě ještě neuvěřitelnější ta pětka," radovala se Sáblíková, která měla v průběhu sezony zdravotní problémy a na konci minulého roku se při pádu zranila.

Na nejdelší ženské trati se dostala na stupně vítězů na čtvrtých olympijských hrách za sebou. Po zlatých medailích z Vancouveru a Soči brala před čtyřmi lety v Pchjongčchangu stříbro. Nyní sbírku ze své nejoblíbenější distance, na níž byla deset sezon prakticky neporazitelná, doplnila bronzem a v Pekingu navázala na čtvrté místo z trojky.

Devětadvacetiletá Schoutenová v poslední rozjížďce udržela vysoké tempo a ziskem zlata napodobila Sáblíkovou, která ve Vancouveru rovněž slavila double na obou nejdelších tratích. Časem 6:43,51 minuty navíc překonala olympijský rekord Němky Claudie Pechsteinové ze Salt Lake City. Stříbrná Weidemannová byla pomalejší o 4,67 sekundy, Sáblíková ztratila na vítězný čas 6,58.

"Dva závody, dvě zlata. Jsem hrozně šťastná. Nemohlo by to být lepší," radovala se Schoutenová po dojezdu. "Před závodem jsem se cítila opravdu dobře, ale pak jsem viděla, že Isabelle zajela hodně dobrý čas. Pomyslela jsem si: 'A sakra, musím jet pod 48'. Ale jelo se mi dobře, jsem spokojená," dodala.

Čtyřiatřicetiletá Sáblíková startovala ve třetí dvojici před koncem s Japonkou Misaki Ošigiriovou, které česká reprezentantka brzy odjela a na trati se tak při sólové jízdě neměla s kým vyvážet. Po projetí cílem ale na znamení spokojenosti zaťala pěst a čekala, jak si povedou zbývající čtyři závodnice.

"Od začátku se mi jelo dobře, což jsem úplně nečekala poté, co jsem měla v hlavě," řekla Sáblíková, která byla před závodem naštvaná z losu a soupeřky. Věřila, že pojede s některou z favoritek, například světovou rekordmankou Natalijí Voroninovou z Ruska.

Z předposlední dvojice ji překonala jen bronzová žena z trojky Weidemannová, zatímco Norka Ragne Wiklundová nadějné mezičasy neudržela a v závěru odpadla na páté místo. Ve finálové jízdě potvrdila roli favoritky Schoutenová. Italka Francesca Lollobrigidaová v koncovce rovněž nestačila a na rozdíl od trojky, kde brala stříbro, se tentokrát zařadila na čtvrté místo za Sáblíkovou.

"Jak těžký závod to byl? Co se týče času i mojí hlavy, jeden z nejtěžších. Přesvědčit samu sebe, že na to mám, bylo hodně těžké. I když včera se mi na tréninku jezdilo skvěle, to jsem si mohla dělat, co jsem chtěla. Ale sama jsem si to zkomplikovala. Já jsem ale hrozně ráda, že tady jsem. Že jsem byla čtvrtá a teď třetí. Prostě, že jsem tady mohla závodit. Že jsem tak vysoko, je pro mě neuvěřitelné," dodala česká reprezentantka.