Sablíková se připravuje na další olympiádu. S novými noži na bruslích

Rychlobruslařka Martina Sáblíková v pondělí oficiálně odstartovala další sezonu ve své bohaté kariéře, která by měla pokračovat až do olympijských her v Itálii 2026. První závod ji čeká v pátek ve Stavangeru, kde začne Světový pohár.

Pětatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka a jednadvacetinásobná mistryně světa si v přípravě musela zvykat na nové nože na bruslích. Materiál, který používala doposud, se totiž už nevyrábí a Sáblíkové již došly i zásoby nožů, které měla.

"Nože, na které jsem byla zvyklá, se už asi tři roky nevyrábí. Měla jsem zásoby, ale teď už jsem byla nucena ke změně a musím přiznat, že jsem nečekala, že přechod bude v uvozovkách tak drastický. Třeba to ale bylo tím, že jsem v létě nemohla jezdit na kolečkových bruslích tak, jak jsem zvyklá," řekla Sáblíková na tiskové konferenci před odletem do Norska.

Sáblíková v létě musela řešit i zdravotní problémy. Upadla totiž při běhu a měla tržnou ránu pod kolenem, kterou muselo spravit 12 stehů. "Asi měsíc a půl jsem poté nemohla pořádně trénovat," přiznala svěřenkyně trenéra Petra Nováka. V nadcházející sezoně se hodlá opět soustředit na závody na dlouhých tratích a měla by startovat i na patnáctistovce.

Rodačka z Nového Města na Moravě po únorové olympiádě v Pekingu oznámila, že chce bruslit další čtyři roky a láká ji ukončit kariéru na hrách v Itálii. Do rychlobruslařského světa totiž vstoupila na olympiádě v Turíně 2006.

"Byla bych ráda, kdyby se to povedlo. Jsou to ale čtyři roky a nevím, co se mi stane. Budu to brát krok po kroku. Sezonu po sezoně," řekla Sáblíková. Nadcházející sezonu chce brát volněji. "Poolympijské sezony jsou vždy specifické. Říkám si, že to nebudu brát tak vážně, ale uvidíme, jestli se mi to povede," pousmála se Sáblíková, kterou v pátek čeká ve Stavangeru závod na 3000 metrů.