Sáblíkovou čeká v Hamaru generálka na mistrovství světa

Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká v pátek poslední velká prověrka před vrcholem sezony, kterým bude mistrovství světa na jednotlivých tratích. V Hamaru se zapojí do pátého dílu Světového poháru a hned na úvod trojnásobnou olympijskou vítězku čeká závod na 3000 metrů.

"Abych pravdu řekla, tak už mám v hlavě mistrovství světa. První závod tam pojedu už ve čtvrtek, což je za týden, takže hodně blízko," uvedla Sáblíková.

V polovině ledna v Collalbu vybojovala stříbrnou medaili na evropském šampionátu ve víceboji. Následně v Itálii týden i trénovala. "Pak jsem se přesunula do Inzellu, kde se příští týden pojede svět. Mám to tam ráda, zároveň to bylo nejblíže, abych netrávila čas zbytečnými přesuny. Najezdila jsem tam toho dost, v dobrém tempu, tak uvidíme, jak se to projeví v závodech," řekla jedenatřicetiletá česká reprezentantka.

Přestože před začátkem sezony i v jejím úvodu několikrát zopakovala, že s ohledem na výpadky v tréninku v létě není její forma stoprocentní, teď se cítí dobře. "Odtrénovala jsem všechno, co bylo v plánu. Mám z posledních týdnů dobrý pocit. Jezdí se mi hezky," řekla Sáblíková.

Dobrou náladu jí nezkazily ani problémy při přesunu do Norska. "Cestovala jsem skoro celý den, protože jsme měli zpoždění. Bylo to stejné, jako když letím do Kanady," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Sáblíková se v Hamaru postaví na start jako třetí žena průběžného pořadí seriálu SP na dlouhých tratích. Na vedoucí Kanaďanku Isabelle Weidemannovou však ztrácí jen deset bodů. V posledních dvou závodech tak bude bojovat o dvanáctý celkový triumf v kariéře.

"Kdo by nechtěl vyhrát Světový pohár... Je to vždycky hrozně krásné, mezi mnou a ostatními jsou malé rozdíly. Pokud se mi podaří udržet se v popředí, pak by pro mě mohla být na finále v Salt Lake City šance útočit na první místo," uvedla s odkazem na březnové vyvrcholení seriálu v USA.

Teď ale Sáblíková myslí jen na Inzell a MS na jednotlivých tratích, kde chce bojovat o medaile na tratích 3000 a 5000 metrů. "To je pro mě vrchol sezony a největší událost. I proto nedělnímu závodu na 1500 metrů v Hamaru už nebudu přikládat tak velký důraz. Vše směřujeme k mistrovství světa," dodala Sáblíková.