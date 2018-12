Samková: Rameno zacvičím. Jsem zvyklá, že vypadne

Snowboardcrossařka Eva Samková má ve Světovém poháru stupně vítězů s nadsázkou řečeno zamluvené. Na pódium se v průměru dostává skoro při každém druhém seriálovém startu, což potvrdila dnes v italské Cervinii, kde i přes problémy s ramenem dojela ve finále druhá.

"Jsem strašně spokojená. Jsem fakt ráda," řekla Samková v nahrávce pro média. "Počasí nebylo ideální a po kvalifikaci jsme byli všichni nervózní, jestli nám mazání vyjde, ale myslím, že vyšlo, že nám to jelo. Děkuju celýmu týmu, odvedl skvělou práci. Snažili se. Jsme prostě dobrej tým!" ocenila snowboardistka.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová medailistka z letošních her v Pchjongčchangu po minulé zimě zvažovala operaci problematických ramen, nakonec se ale chirurgickému zákroku vyhnula a před sezonou počítala s tím, že některé zkrátka občas "vypadne". Proto ji nerozhodilo, když při startu v semifinále levé rameno nevydrželo, a závod dokončila.

"Na to jsem zvyklá, i když to nebylo příjemné. Snažila jsem se to na startu (finále) zacvičit," řekla. Věděla také, že hned po startu nevybojuje vedení. "Na druhou stranu trať byla placatá, poměrně jednoduchá, a jak sněžilo a trošku foukalo, tak bylo lepší jet zezadu. Takže jsem s tím vlastně počítala," vysvětlila.

V jednu chvíli se dostala na úroveň pozdější vítězky Lindsey Jacobellisové. Pak jela za Američankou a chybovala. "Zásadně na step upu. Soustředila jsem se, abych do ní nevjela. Ona jela víc vlevo a vlevo, najednou jsem byla na skoku a skočila jsem strašně vysoko. Ona mi poodjela a zezadu mě trošku dojely," líčila Samková.

Na dvou skocích se ještě držela za Britkou Charlotte Bankesovou. "Snažila jsem se za ní zavěsit, povedlo se a na třetí bouli už jsem věděla, že to vyjde na druhý místo," řekla pětadvacetiletá Samková, vítězka deseti závodů Světového poháru.

Po závodě musela na dopingovou kontrolu a už vyhlížela sobotní druhý závod v Cervinii. "Už to mám najetý a má být hezčejc," těšila se na lepší viditelnost na trati. Strach z případných dalších problémů s ramenem neměla. "Rameno zacvičím. Když vypadne, tak se pak stáhne a je to trošku lepší," řekla Samková.