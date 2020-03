Ani sjezdařky už letos nepojedou, velký glóbus získá Brignoneová

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Brignoneová (It.) 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová (SR) 1189, 4. C. Suterová (Švýc.) 837, 5. Bassinová (It.) 817, 6. Holdenerová (Švýc.) 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová(všechny ČR) 21. Konečné pořadí slalomu (po 6 závodech): 1. Vlhová 460, 2. Shiffrinová 440, 3. Liensbergerová (Rak.) 276, 4. Holdenerová 260, 5. Swennová Larssonová (Švéd.) 235, 6. Haverová-Lösethová (Nor.) 228, ...32. Dubovská 29, 35. Capová 21. Konečné pořadí obřího slalomu (po 6 závodech): 1. Brignoneová 407, 2. Vlhová 333, 3. Shiffrinová 314, 4. Bassinová 309, 5. Robinsonová (N. Zél.) 300, 6. Holdenerová 234. Konečné pořadí paralelních disciplín (po 2 závodech): 1. Vlhová 113, 2. Direzová (Fr.) 100, 3. Brignoneová 90, 4. Swennová Larssonová a Mörzingerová (Rak.) obě 80, 6. Bassinová 78, ...39. Dubovská 6.