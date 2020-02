Ledecká dojela v Ga-Pa sedmnáctá, super-G ovládla Suterová

Ženy - super-G: 1. C. Suterová (Švýc.) 1:19,46, 2. Schmidhoferová (Rak.) -0,43, 3. Holdenerová (Švýc.) -0,70, 4. Gauthierová (Fr.) -0,71, 5. Brignoneová (It.) -0,90, 6. Venierová (Rak.) -0,93, 7. Gisinová (Švýc.) -1,01, 8. Miradoliová (Fr.) -1,29, 9. Vlhová (SR) -1,41, 10. Bassinová (It.) -1,49, ...17. Ledecká (ČR) -2,06. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 ze 7 závodů): 1. C. Suterová 300, 2. Brignoneová 261, 3. Schmidhoferová 206, 4. Shiffrinová (USA) 186, 5. Venierová 185, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) 183, ...26. Ledecká 41. Průběžné pořadí SP (po 24 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1080, 3. Vlhová 891, 4. Bassinová 666, 5. C. Suterová 617, 6. Holdenerová 563, ...13. Ledecká 334, 77. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.