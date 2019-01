Ledecká v Ga-Pa nedokončila. Slalom v Kitzbühelu ovládl Noël

Ženy - superobří slalom: 1. Schmidhoferová (Rak.) 1:19,98, 2. Goggiaová (It.) -0,23, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,45, 4. Brignoneová (It.) -0,55, 5. Miradoliová (Fr.) -0,75, 6. C. Suterová (Švýc.) -0,86, 7. Mowinckelová (Nor.) -0,89, 8. Weiratherová (Licht.) -1,09, 9. Bassinová -1,20, 10. Marsagliaová (obě It.) -1,21, ...Ledecká (ČR) nedokončila. Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 300, 2. Weiratherová 268, 3. Schmidhoferová 253, 4. Mowinckelová 247, 5. Gutová-Behramiová 178, 6. Rebensburgová (Něm.) 157, ...28. Ledecká 45. Průběžné pořadí SP (po 22 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1494, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová (Švýc.) 637, 4. Schmidhoferová 581, 5. Mowinckelová 513, 6. Rebensburgová 509, ...40. Ledecká 129, 101. Capová (ČR) 12. Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko): Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:45,53 (55,34+50,19), 2. Hirscher (Rak.) -0,29 (56,10+49,72), 3. Pinturault (Fr.) -0,36 (55,39+50,50), 4. Kristoffersen (Nor.) -0,53 (56,14+49,92), 5. Schwarz (Rak.) -0,69 (55,83+50,39), 6. Zenhäusern (Švýc.) -0,85 (55,22+51,16), 7. Myhrer (Švéd.) -0,88 (55,84+50,57), 8. Matt (Rak.) -1,01 (55,93+50,61), 9. Popov (Bulh.) -1,05 (55,82+50,76), 10. Hirschbühl (Rak.) -1,24 (55,59+51,18), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 12 závodů): 1. Hirscher 576, 2. Noël 401, 3. Kristoffersen 369, 4. Yule (Švýc.) 336, 5. Schwarz 306, 6. Pinturault 269. Průběžné pořadí SP (po 24 z 41 závodů): 1. Hirscher 1116, 2. Kristoffersen 671, 3. Pinturault 620, 4. Feuz (Švýc.) 513, 5. Paris (Švýc.) 490, 6. Kriechmayr (Rak.) a Kilde (Nor.) oba 465, ...143. Zabystřan (ČR) 4.