Ledecká začala na sjezdařském šampionátu naplňovat

Před cestou na sjezdařský světový šampionát si Ester Ledecká dala malý cíl. Na svém druhém mistrovství světa na lyžích chtěla atakovat stejné příčky jako kdysi při druhém startu na MS na snowboardu a dnešním patnáctým místem v kombinaci v Aare začala plán naplňovat.

Na svém druhém šampionátu v paralelních disciplínách na prkně skončila Ledecká před šesti lety v kanadském Stonehamu šestnáctá a sedmnáctá. "Před cestou sem jsem si říkala, že by bylo hezký, kdyby se mi to povedlo taky takhle nějak. Zatím mám jednou splněno a uvidíme, jak budu fungovat dál," řekla dobře naladěná třiadvacetiletá olympijská vítězka v super-G Ledecká po kombinačním slalomu.

Závod rozjela čtrnáctým místem ve sjezdu. V sněžení udělala chybu v horní části. "Trošku pozdě jsem tam přitlačila a vyneslo mě to víc, než mělo. Zajela jsem tam do hlubšího sněhu a potom jsem to doháněla," řekla Ledecká. Ve spodní pasáži už na soupeřky téměř nic neztratila. "Z jízdy mám radost, i když tam byly chyby."

Před druhou částí kombinace byly soupeřky překvapené, že Ledecké pojede i slalom. Na lyžích totiž česká hvězda jela kombinaci mezi elitou jen předloni na MS. "Italka Federica Brignoneová dostala úplně záchvat smíchu, když se to dozvěděla. Že mě neviděla jet slalom. Říkala jsem jí, ať je v pohodě, že mě spousta lidí neviděla, ani můj trenér mě pomalu neviděl jet slalom," vtipkovala Ledecká, která slalom trénuje jen minimálně vzhledem k časové tísni, protože závodí vrcholně rovněž na snowboardu.

Mezi slalomovými tyčemi se za umělého osvětlení propletla solidně. Zajela patnáctý čas. "Mám radost, jak jsem to zvládla. Hrozně jsem si to užívala. Každou bránu jsem si pomazlila. Jsem spokojená," hlásila Ledecká. Dokonce byla tak nadšená, že si udělala pár obloučků ještě po projetí cílem. "Teď mi slalomky zabaví a dostanu je zase až na jaře, jestli vůbec. Takže jsem si to chtěla užít, aspoň posledních pár oblouků."

Titul mistryně světa obhájila Švýcarka Wendy Holdenerová těsně před Slovenkou Petrou Vlhovou a Ledecká vítězce titul přála. "Já mám Wendy ráda, mně přijde hrozně sympatická. Vždycky za mnou přijde. Já jsem jí teď gratulovala," řekla Ledecká. I Holdenerová se prý divila, že Češka jela slalom. "Takže říkala, že mi to přeje. Já jsem jí říkala, že jí přeju, že to tady vyhrála, protože jela krásně. Ona je taková ložená kombinátorka," řekla Ledecká.

Po pěti dnech závodů a tréninků bude mít Ledecká v sobotu volný den. Závěrečný trénink na nedělní sjezd byl totiž kvůli špatné předpovědi zrušen. "Stejně jsme uvažovali, že bych v sobotu vůbec nestartovala. Měla jsem v posledních dnech zápřah, jezdili jsme odpoledne i slalom. Den volna by byl stejně užitečnější," řekla.

Sobotu využije k dlouhému spánku, podívá se na sjezd mužů. "Budeme rozebírat video, zacvičím si a budu nabírat síly a připravovat se," řekla Ledecká.