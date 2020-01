Ledecké se nedařilo. Na kopci vládly Italky

Ženy - sjezd: 1. Curtoniová 1:29,31, 2. Bassinová -0,10, 3. Brignoneová (všechny It.) -0,14, 4. Shiffrinová -0,35, 5. Johnsonová (obě USA) -0,47, 6. Weidleová (Něm.) -0,62, 7. Reisingerová -0,65, 8. Ortliebová (obě Rak.) -0,82, 9. C. Suterová -1,02, 10. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) -1,21, ...32. Ledecká (ČR) -3,12. Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. C. Suterová 272, 2. Shiffrinová 256, 3. Ledecká 193, 4. Curtoniová 185, 5. Schmidhoferová (Rak.) 161, 6. Brignoneová 154. Průběžné pořadí SP (po 20 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1125, 2. Brignoneová 855, 3. Vlhová (SR) 790, 4. Bassinová 540, 5. Holdenerová 493, 6. Gisinová (obě Švýc.) 407, ...16. Ledecká 234, 73. Dubovská 35, 86. Capová (obě ČR) 21.