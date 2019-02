Švédská symbolika. Královna sjezdovek definitivně předala vládu

Zatímco jedna útočila na zisk tří cenných kovů, druhá vzala letošní mistrovství světa jako loučení s kariérou. Spojené státy americké už mají definitivně novou sjezdovou lyžařku číslo jedna. Tou ještě do loňska byla Lindsey Vonnová, která na šampionátu ve Švédsku ukončila kariéru. Nyní její pozici s konečnou platností přebrala současná královna sjezdařských kopců, její krajanka Mikaela Shiffrinová.

Proces výměny královny sjezdařských kopců je u konce. Před šesti lety započal a před pár dny se dovršil úplně. Lindsey Vonnová definitvně předala královské žezlo Mikaele Shiffrinové nad zasněženými kopci, nástupkyni, které je teprve 23 let a může vládnout sjezdovému lyžování klidně další desetiletí.

Hvězda Vonnové začala stoupat před dvanácti lety právě na místě, kde se letošní mistrovství světa konalo. Ve švédském Äre. Tehdy získala dvě stříbrné medaile, zlaté úspěchy přišly až o dva roky později ve francouzském Val d'Isere.

Tehdy její éra začala naplno, což potvrdilo i olympijské zlato z kanadského Vancouveru. Celkově vyhrála čtyřikrát pořadí Světového poháru a získala 16 ocenění za triumf v nějaké disciplíně. Ještě chtěla zaútočit na rekord v počtu vyhraných závodů. Skončila na cifře 82.

Od legendárního Švéda Ingemara Stenmarka jí dělily čtyři triumfy. Vonnová dlouhodobě vládla na sjezdovkách a pokaždé získala alespoň jeden glóbus za prvenství v disciplíně, vyjma roku 2014, kdy si zpřetrhala vazy v koleni a olympijská sezona pro ní skončila.

Právě v Soči už se ještě víc do povědomí fanoušků zapsala nastupující hvězda Mikaela Shiffrinová, která jako teenagerka vyhrála olympijský slalom a mistrovství světa v této disciplíně dokonce čtyřikrát v řadě

Až letos ale začala být Američanka suverénní ve všech zbylých disciplínách a neupřednostňovala slalom tolik, jako v předchozích letech. Vyzrála v ní už komplexní lyžařka a dokonale vystřídala přechozí královnu Vonnové. V Äre, které je pro obě dost symbolické. Dnes už bývalý sportovkyně na tamějších sjezdovkách slavila první mistrovský titul, druhá nejprve poprvé v kariéře vyhrála závod Světového poháru a letos premiérově i víc než jednu disciplínu na velké vrcholové akci. K definitivní výměně královského trůnu nemohlo dojít na lepším místě.

Shiffrinová ve svém věku vyhrála 56 závodů. Mnozí si myslí, že lehce překoná Stenmarkův rekord a tuší to i legendární lyžař sám. Ona však o ničem podobném nechce ani slyšet. "Mým cílem nikdy nebylo překonávat rekordy v co největším počtu vítězství ve Světovém poháru, v získání nejvíce bodů nebo v počtu triumfů na mistrovství světa," odmítla rázně Američanka v dějišti šampionátu.

Má jenom jeden cíl. Když vstupuje do závodu, chce vyhrát. Počet prvenství ji nezajímá. "Žádné snadné vítězství neexistuje. Lidé vidí jen rekordy a statistiky. Tato čísla však dehonestují sport a to, co se každý sportovec snaží dosáhnout," nechala se slyšet Shiffrinová. "Je mi jasné, že mnozí si myslí, že ke své kariéře přistupuji tak jako nikdo předtím a lidé tomu nerozumí. Ale víte co? Já jsem s tím v pohodě, protože já jsem já a nikdo jiný," prohlásila současná královna sjezdovek.