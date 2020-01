Tenhle můstek mám rád, věřil jsem si, pochvaloval si Koudelka

Jako živou vodou politý se probudil skokan na lyžích Roman Koudelka do roku 2020. V druhém závodu Turné čtyř můstků se i díky tomu v Garmisch-Partenkirchenu blýskl osmým místem.

"Jsem rád, že to konečně přišlo, ale je to jenom jeden závod. Bude důležité na to navázat v dalších závodech," řekl Koudelka v nahrávce pro média.

V minulém ročníku Turné sice skončil třicetiletý Koudelka celkově pátý, ale v této sezoně se stejně jako další čeští skokané trápil. Zpočátku zimy ani neprocházel kvalifikací a před novoročním závodem bylo jeho maximem dvakrát 26. místo.

"Sezona nebyla ideální a bylo těžké to někde zlomit," řekl Koudelka. Měl ale dojem, že jednou to musí přijít. "Nebylo to jako v minulých letech, kdy jsem cítil bezmoc, když mi to nešlo. Teď jsem věděl, že na to mám a přišlo to," oddechl si.

Na můstku v Ga-Pa se české jedničce daří. "Tenhle můstek mám rád a věřil jsem si," řekl Koudelka. Jeho slova dokládá fakt, že zde skončil dvakrát čtvrtý a už popáté se v německém středisku vešel do desítky. Osmé místo obsadil potřetí.

Den před závodem nečekal do půlnoci na příchod roku 2020. Usnul v jedenáct. "Silvestra jsem vynechal a ráno jsem cítil, jako bych byl politý živou vodou. Měl jsem sebedůvěru a po zkušebním kole jsem věřil, že to bude dobré," řekl.

Po prvním kole figuroval na sedmém místě, po druhém si o příčku sice pohoršil, ale na spokojenosti mu to neubralo. A těšil se na telefonát domů synovi Karlovi a manželce Andree. "To je vždycky příjemné. Určitě budou nadšení."

V novoročním vzkazu prosil fanoušky, aby skokanům vždy drželi pěsti. "Ať nad námi nelámou hůl. Nemáme to úplně lehké proti ostatním, ale všichni se snažíme, abychom byli na vrcholu a nikdo jsme nic neodflákli," pronesl Koudelka.

Potvrdit zlepšenou formu může po dni volna v rakouské části Turné. Nejdříve se bude skákat v Innsbrucku a poté v Bischofshofenu.