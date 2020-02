Vlhová po šťastné výhře v Kranjské Goře vede hodnocení slalomu

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:47:56 (54,81+52,75), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,24 (54,50+53,30), 3. Truppeová (Rak.) -0,89 (55,00+53,45), 4. Haverová-Lösethová (Nor.) -0,99 (54,39+54,16), 5. Liensbergerová -1,34 (55,35+53,55), 6. Mairová (obě Rak.) -1,90 (55,79+53,67), 7. Wikströmová (Švéd.) 2,32 (550,9+54,79), 8. Lysdahlová (Nor.) -2,43 (55,93+54,06), 9. Gisinová (Švýc.) -2,49 (56,00+54,05), 10. Fjällströmová (Švéd.) -2,59 (56,19+53,96), ...v 1. kole 35. Dubovská 57,98, Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Vlhová 460 b., 2. Shiffrinová (USA) 440, 3. Liensbergerová 276, 4. Holdenerová 260, 5. Swennová Larssonová 235, 6. Haverová-Lösethová 228, ...32. Dubovská 29, 35. Capová (ČR) 21. Průběžné pořadí SP (po 26 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová (It.) 1112, 3. Vlhová 971, 4. Bassinová (It.) 711, 5. Holdenerová 623, 6. Suterová (Švýc.) 617, ...14. Ledecká (ČR) 334, 81. Dubovská 35, 93. Capová 21.