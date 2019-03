Zenhäusern překazil favoritův double, Krýzl nedokončil

Muži - slalom: 1. Zenhäusern (Švýc.) 1:39,54 (51,97+47,57), 2. Kristoffersen (Nor.) -1,15 (51,07+49,62), 3. Hirscher -1,17 (51,88+48,83), 4. Feller (oba Rak.) -1,23 (52,04+48,73), 5. Yule (Švýc.) -1,52 (51,71+49,35), 6. Mölgg (It.) -1,85 (51,64+49,75), 7. Pinturault (Fr.) -1,91 (51,69+49,76), 8. Myhrer (Švéd.) -2,02 (51,86+49,70), Noël (Fr.) -2,02 (52,59+48,97) a Gross (It.) -2,02 (52,64+48,92), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 12 z 13 závodů): 1. Hirscher 768, 2. Yule 491, 3. Zenhäusern a Kristoffersen oba 471, 5. Noël 451, 6. Pinturault 421. Průběžné pořadí SP (po 34 z 38 závodů): 1. Hirscher 1508, 2. Pinturault 999, 3. Kristoffersen 988, 4. Paris (It.) 750, 5. Feuz (Švýc.) 653, 6. Kriechmayr (Rak.) 634, ...149. Zabystřan (ČR) 4.