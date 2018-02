Asi si pobrečím, být čtvrtá je to nejhorší, smutní Sáblíková

Obrovské zklamání. Tak popsala rychlobruslařka Martina Sáblíková své první vystoupení na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Třicetiletá česká reprezentantka skončila čtvrtá v závodu na 3000 metrů, neobhájila stříbro z předešlých her v Soči a nerozšířila sbírku pěti olympijských medailí.

"Radši nemluvit. Je to obrovské zklamání. Nemohu říct nic jiného. Po zlatu z Vancouveru a stříbru ze Soči je čtvrté místo... Nebylo to daleko, ale na víc to prostě dneska nebylo, byť jsem počítala, že mohu být až osmá. Čtvrté místo mrzí asi nejvíc. Snažila jsem se v závodě udělat, co jsem mohla, ale bohužel," uvedla zklamaná Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě zajela v Kangnungu čas 4:00,54 a nestačila na trojici Nizozemek v pořadí Carlijn Achtereekteová, Ireen Wüstová a Antoinette de Jongová. "Čas je dobrý, ten beru všema deseti. Myslím, že to byla nejlepší trojka v aktuální sezoně. Cítila jsem se při jízdě dobře. Nemohu říct, že bych udělala nějakou chybu nebo bych mohla někde víc zabrat. Prostě to jenom nestačilo," pokrčila rameny Sáblíková.

Zpětně i těžko hledala místa, kde nabrala rozhodující ztrátu. "Možná mezi prvním a druhým kolem. Kdybych tam ztratila méně, mohlo se to vyvíjet jinak. Pak by třeba ty dvě desetinky skákaly na každém kole. Ale to je kdyby. Já jsem opravdu dělala, co jsem mohla. Víc to nešlo," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Sáblíková měla před olympiádou velké problémy se zády a dva měsíce prakticky nemohla trénovat. Na to se ale nechtěla vymlouvat. "Holky jely skvělé závody. Kdybych zopakovala čas z minulého roku, kdy tu bylo mistrovství světa, 3:59,65, byl to bronz. Ale to je kdyby," řekla Sáblíková. Dnes ji navíc záda vůbec nelimitovala. "Ne, ne. Záda s mým výkonem neměla nic společného. Ta grimasa, kterou jsem udělala po projetí cíle, byla reakcí na čtvrté místo, které jsem viděla u svého jména," přiznala.

Na olympijských hrách skončila Sáblíková čtvrtá podruhé v kariéře. Při své premiéře pod pěti kruhy v Turíně 2006 skončila těsně pod stupni vítězů v závodu na 5000 metrů. "Ta čtvrtá místa se srovnávají velice špatně, po projetí cílem mi nebylo moc dobře. Pak jsem řekla trenérovi, ať na mě chviličku nemluví. Upřímně, měla jsem slzy na krajíčku. Chtěla jsem si placku vybojovat," uvedla Sáblíková. Před dvanácti lety čtvrté místo obrečela a stejné to zřejmě bude i nyní. "Půjdu na doping, pak si, myslím, trošku pobrečím a uvidíme, co bude dál," řekla.

Sáblíkovou v Pchjongčchangu čeká ještě závod na 5000 metrů, ve kterém bude obhajovat zlato ze Soči a Vancouveru. "Na to teď nemyslím. Ale když jsem sundala brusle, tak mi Petr hned říkal, že kola byla dobrá, že jsem nevykápla a držela jsem to až do konce," dodala Sáblíková, která prakticky jistě vynechá pondělní start v závodu na 1500 metrů.