Fantazie! Máme sedmou medaili, Český dům vyhrál zlato

Ač se to z prvního pohledu nezdá, na zimních olympijských hrách se nesoutěží pouze ve sportu. Medaile se udělují také za společenské činnosti související s pořadatelskými domy jednotlivých zemí. A právě ten český byl redaktory listu The Boston Globe vyhodnocen tím vůbec nejlepším, čímž se zasloužil o další skvělý úspěch naší země. Češi si tak odvezou z Pchjongčchangu další velmi cenný kov.

Čeští fanoušci mohou opět slavit. Do sbírky nám totiž přibyla již sedmá medaile. Tentokrát ji však naši zástupci nevybojovali ani v biatlonu, ani na lyžích či bruslích. Druhé zlato "vyhrál" naší zemi Český dům.

Ten se stal absolutním vítězem a předčil budovy všech ostatních zemí. Přímo za sebou nechal nedaleké Švýcarsko, bronz získala domácí Jižní Korea. Čeští zástupci jasně dominovali ve všech disciplínách, mezi něž patřila třeba chuť piva, párků či guláše.

Právě zlatavý mok přispěl velkou měrou k fantastickému úspěchu. Na jeho ochutnávku se do Českého domu sjíždějí sportovci i fanoušci z různých zemí, okusila ho už třeba i Julija Jevgeněvna Galyševová z Kazachstánu, jež vybojovala v Koreji pro svou rodnou zemi bronz za jízdu v boulích, nebo zlatý rychlobruslař Scott Moir.

"Je to skvělá zpráva. Medaile za měsíce příprav, které celému projektu předcházely. Osobně mě to těší moc, jsem ráda za celý tým, který se na každodenním chodu podílí," uvedla šéfka Českého domu Blanka Konečná pro web Olympic.cz. "Nemůžeme zapomenout ani na dobrovolníky, kteří nám pomáhají a někteří přiletěli přes půlku světa jen proto, aby byli u toho," dodala.

Brzké přípravy přinesly ovoce

Nejlepší možné umístění získala naše chlouba i díky včasným přípravám. Ty začaly prakticky ihned po skončení letní olympiády 2014 v brazilském Riu. "Tehdy jsme hledali nový objekt pro Český dům. Po několika změnách došlo v dubnu 2017 k finálnímu rozhodnutí, kdy hlavním lákadlem bylo umístění domu v bezprostřední blízkosti olympijské vesnice," vysvětlila Konečná.

Samotná budova byla postavena úplně jiným stylem, než je zvykem v běžných podmínkách. I proto museli zástupci řešit spousty ošemetných situací, jako je třeba stavba jednotlivých příček či místo na přepravu vody. Právě tyto věci byly společně s jazykovou bariérou a vzdáleností největší komplikací.

Velké plus získaly u hodnotitelů také kreativní skleněné sochy oslavující umění zimních sportů. Další body přinesla upozornění na stoleté výročí od založení Československa, výhru první české medaile nebo triumf z legendárního Nagana.

Český dům si v průběhu her pochvalovali i samotní sportovci, kteří na něj vidí přímo z ledové vesnice. "Je to pecka. Pro prezentaci Česka je to paráda," řekl bobista Dominik Dvořák. Vrchní patro je útulné, dole se točí české pivo. Navíc je tu řada obrazů, památek od nás a je na první pohled vidět, že je to Český dům," prozradila zase krasobruslařka Anna Dušková.

Výprava ze středoevropské země si tak přiveze z Pchjongčchangu minimálně sedm medailí. Další budou mít šanci získat v zítřejším zápase o bronz hokejisté. Velkou naději dává také Ester Ledecká, jež bude plnit na snowboardu roli favoritky.