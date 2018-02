Je to zklamání, přijeli jsme pro zlato, tvrdí po prohře Erat

Kapitán české hokejové reprezentace Martin Erat se po semifinálovém zápase na olympijských hrách v Pchjongčchangu jen těžko vyrovnával s porážkou s Ruskem 0:3. Šestatřicetiletá opora Brna však věří, že se z nezdaru Češi oklepou a v sobotu získají bronzovou medaili.

"Je to zklamání, přijeli jsme si sem pro zlato. Takové zápasy, bohužel, jsou a budou. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Třicet sekund nás stálo zápas," poukázal Erat na krátkou pasáž na přelomu 28. a 29. minuty, kdy sborná dvakrát skórovala. "Jestli tam byla ztráta koncentrace? Určitě. Já jsem to přesně neviděl, ale musíme si na to dávat pozor. Stalo se, musíme jít dál," řekl.

Semifinálové vyřazení jej mrzelo i proto, že český tým za sbornou nezaostával a byl i střelecky aktivnější. "Měli jsme zápas dobře rozehraný. Myslím si, že jsme předvedli to, co jsme chtěli. V polovině druhé třetiny se to mohlo zlomit na obě dvě strany. My jsme měli šance, oni měli šance. A bohužel...," uvedl Erat.

Ruští hokejisté jsou od začátku velkým favoritem turnaje, Češi si však i díky tomu, že na olympiádě vyhráli všechny tři zápasy v základní skupině i čtvrtfinále, věřili. "My jsme věděli od začátku, jak budeme hrát. Jací jsou Rusové. Věděli jsme, že je můžeme porazit. S tím jsme do toho šli," řekl Erat.

Zkušený útočník si dobře uvědomoval, že v klíčových zápasech v play-off na velkých akcích často rozhoduje minimum branek. "Vždycky je to těžké. Tyhle zápasy se takhle hrají, hraje se na 0:0. A kdo dá gól, vyhraje. Odvedli jsme dozadu výbornou práci. Gól mohl padnout ve třetí třetině, mohlo se to zlomit. Bohužel... Musíme jít dál, musíme zapomenout. Zítra je další zápas," uvedl.

V sobotu bude reprezentace bojovat o bronz s poraženým týmem z druhého semifinále Kanada-Německo. S motivací tým mít problém nebude. "Je to olympiáda, hraje se o medaili. Každý ví, o co se hraje," dodal Erat, který má ve sbírce bronz z olympijských her v Turíně 2006.