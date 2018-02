Jsem hrozná držgrešle, ale brala bych kuchařku, směje se Ledecká

Ziskem dvou olympijských medailí způsobila poprask. Obzvlášť díky tomu, že vyválčila zlata v rozdílných disciplínách. Rázem se tak zvedla její "cena". Ester Ledecká si může odteď užívat nejen ovace a pocty, ale také finanční injekce pro svůj tým a zájem různých sponzorů. Značka STR může být brzy na výsluní, česká reprezentantka to ale zas tak růžově nevidí. Na celý život se prý určitě nezajistí. Za nově nabyté peníze by si nejradši pořídila vlastní kuchařku, jinak je podle svých slov pěkná držgrešle.

Do historie olympijských her se zapsala zlatým písmem. A dokonce dvojitě. Díky triumfům na lyžích a snowboardu získala sportovní nesmrtelnost, teď z nich může vytězit i spoustu dalších výhod. Jednou z nich je i slušná finanční odměna, od Českého olympijského výboru vyinkasuje za každou medaili 1,75 milionu korun. Přes kapsu se plácnou i její sponzoři. Možná se přidá i nový partner.

"Já jsem hrozná držgrešle a na prachy, to všichni vědí, takže z toho mám velkou radost. Pomůže to celému týmu," smála se úspěšná olympionička. Uskupení týmu STR má potenciál se postupně stát hodně dobrou značkou. Z ní by mohly pro Češku přitéct další finance. Doteď stála Ledeckou sezona kolem sedmi milionů korun, v ní se musela postarat nejen o zajišťění závodů, ale i o svůj realizační tým.

Ten čítá fyzioterapeuta Jakuba Marka, servismana a trenéra Petra Kouřila, sjezdařské kouče Tomáše a Ondřeje Bankovy, snowboardového trenéra Justina Reitera a maminku Zuzanu, jež celou skupinu řídí.

Peníze prozatím plynuly hlavně od armádního klubu Dukla, lyžařského svazu a ČOV. Dále ze spolupráce s Coca Colou či Adidasem. Asi milion a půl si Ledecká vyjela na závodech.

Finance navíc by se jí určitě hodily. Podle svých slov by si totiž třeba pořídila vlastní kuchařku.

"Všude by mi vařila. Jídlo řešíme všude. Chtěla bych jíst správně, ale není to jednoduché. Maminka se může přetrhnout. I když je spousta věcí, které dokáže, tak býváme na hotelech, kde se nedá příliš vybírat. Kdybych měla kuchařku, vařila by mi a mohla bych se posunout dopředu," uvažovala dvaadvacetiletá sportovkyně.

I když se teď nabídky na novou spolupráci nejspíš pohrnou, do konce života se česká obojživelnice asi zatím nezajistí. "Když vidím svého dědu, tak ani zdaleka ne. Dokázal toho spoustu, je to fakt frajer a není to, že by si teď mohl dělat, co chtěl, a měli s babičkou peněz, kolik potřebujou. Přijde mi, že sportovních veteránů si nedokážeme tolik vážit, to je můj názor," připomněla případ svého dědečka, bývalého úspěšnéh hokejisty.

Potenciál je ale hodně slušný. Myslí si to její manažer a ví to i ona sama. "To se teprve ukáže. Chci se soustředit hlavně na sport a ne běhat po sponzorských akcích. Vždycky jsem to tímhle směrem směřovala, proto to je důležitý faktor," uvedla, že nehodlá měnit zavedené pořádky a nechat se zlákat odleskem zajímavých společenských akcí.

Co by zřejmě chtěla zlepšit, je komunikace s fanoušky. Za ni byla během her často předmětem různých dohadů. Jedni ji za její mlčenlivost a stranění se médiim obhajovali, druzí naopak kritizovali. Aspon z pohledu sociálních sítí chce Ledecká potěšit své příznivce.

"Asi to je potřeba a já se snažím, jdu do sebe. Strašně si vážím všech těch fanoušků, co mi píšou a fandí. Na druhou stranu jsem tu hlavně od toho, abych jezdila z kopce dolů," uzavřela.