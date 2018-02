Ledecká si zvyká na snowboard, trenér už chválí

Dva dny tréninku na snowboardu už má za sebou Ester Ledecká. Šokující vítězka superobřího slalomu na lyžích se na olympiádě připravuje na paralelní obří slalom, v němž je favoritkou na další zlatou medaili.

Dvaadvacetiletá Ledecká měla v neděli po triumfu v super-G volno a od pondělí si zvyká na snowboard. Dnes jezdila čtyři hodiny - hodinu se rozjížděla, hodinu strávila se soupeřkami volným ježděním po závodní sjezdovce a dvě hodiny byla na tréninkovém svahu.

"Vyzkoušela jsem si sjezdovku. Pracujeme na přehození z lyží na snowboard. Včera to ještě nebylo ono, ale dneska už Justin (trenér Reiter) chválil a vypadá to dobře," citoval Ledeckou po dnešním ježdění a obědě s týmem její manažer Viktor Valta.

"Krok za krokem se zlepšuje," řekl její americký kouč a celkově Ledeckou chválil. "Jak jsem říkal, měla dobré jízdy, držela si balanc, byla atletičtější a hodně nám pomáhají jízdy na závodním kopci," doplnil Reiter.

Ledecká jezdila ve Phoenix Parku s číslem jedna coby vedoucí žena hodnocení paralelních disciplín Světového poháru. A z kopce odjížděla s dobrou náladu. "To je nejdůležitější, užili jsem si na svahu srandu a úsměvy," řekl Reiter.

Dobré rozpoložení zlepšuje i to, že záda, která ji trápila večer a ráno před zlatým superobřím slalomem, jsou v pořádku. "Jsme v situaci, kdy děláme, na co jsme zvyklí. Je to pryč a nemělo by se to vrátit," doufal fyzioterapeut Jakub Marek.

Ledecká si jako obvykle v přípravě přidává. Zatímco většina snowboardistek usedla po ježdění k obědu, česká závodnice si sedla na rotoped a teprve potom ke stolu. Odpoledne ještě cvičí na pokoji na podložce s vlastní vahou, na míčích i s natahovacími gumami.

Před sebou má ještě jeden den tréninku. Kvalifikace paralelního obřího slalomu je na programu ve čtvrtek 22. února a vyřazovací jízdy o dva dny později.