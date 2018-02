Korejský vítr je krutý, zimní hry jsou letos skutečně zimní

Začátek olympijských her provází v Pchjongčchangu kromě sportovních výkonů a boje o medaile i jeden mimosportovní faktor. Neustále omílaný silný vítr, který jednotlivé závody buď přesouvá na jiné termíny nebo je výrazně ovlivňuje. V Koreji navíc také vládne chladné zimní počasí, teploty hluboko pod bodem mrazu jsou každodenní realitou. Zkrátka kulisy, jak se patří.



Před čtyřmi lety v Soči to přitom byl úplně jiný příběh. V průběhu olympiády ve městě na pobřeží Černého moře na obloze zpravidla zářilo jasné slunce, a co je podstatné, sportovci si v hlavním centru her mohli užívat teploty, které během dne dosahovaly až přes deset stupňů Celsia. Nad nulou, nutno podotknout.



V Koreji je to opačné, počasí zatím nabízí svou odvrácenou stranu. Kvůli větru museli pořadatelé přesunout mužský sjezd i ženský obří slalom, alpští lyžaři tak během úvodních tří dnů olympiády ještě nemohli o medaile bojovat ani jednou. Na silné poryvy si hromadně stěžovaly i závodnice ve slopestylu. "Šlo hlavně o to, aby člověk přežil," shrnula své dojmy po dvou jízdách výstižně česká reprezentantka Šárka Pančochová.



Vítr zkomplikoval také závody ve skocích na lyžích, s nevyzpytatelnými podmínkami na střelnici se v komplikovaném povětří musí vypořádávat i biatlonisté. Zkrátka žádný med. "Asi začnu hledat halový sport," poznamenala na Facebooku vtipně Ester Ledecká. Hokejisté, rychlobruslaři nebo curleři mohou v tomhle směru skutečně být v klidu, jejich výkony žádné klimatické výkyvy neovlivní.



Není to totiž jen o větru. Teploty v Koreji jsou neustále pod nulou, ve večerních hodinách (kdy závodí například biatlonisté nebo skokani) klesají až pod minus deset. Když si k tomu připočtete právě onen zmiňovaný vichr, pocitově si sportovec připadá, jako kdyby byl v ještě mnohem chladnějším prostředí. I proto závodníci používají obličejové tejpy a dělají všechno proto, aby se až do posledního momentu před svým startem udrželi v teple.



"První kolo a půl jsem jenom rozmrzal," naznačil přesto po pondělní stíhačce biatlonista Ondřej Moravec, že se mu to úplně nepovedlo. A ačkoliv všichni olympionici na zimní olympiádě by na mráz logicky měli být zvyklí, korejské počasí je pro řadu z nich tak trochu soupeřem navíc. Ale letošní svátek sportu může na rozdíl od Soči své jméno nést oprávněně. Zimní hry jsou skutečně zimní, záleží na sportovcích, jestli se s tím dokážou vyrovnat.

A známý hit Jaroslava Uhlíře by si pro následující dva týdny možná zasloužil drobnou úpravu...