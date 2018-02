Rusové slavili po svém: hlasitě zpívali hymnu, gratuloval i Putin

Ruští hokejisté oslavili zisk druhého zlata v Pchjongčchangu po krasobruslařce Alině Zagitovové přímo na ledě po svém. Při medailovém ceremoniálu si z plných plic zazpívali ruskou hymnu, zatímco halou zněla kvůli sankcím vůči ruské výpravě ta olympijská. Kouč Oleg Znarok se přímo na střídačce dočkal prostřednictvím mobilního telefonu gratulace od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Kapitán Pavel Dacjuk a jeho hráči dobyli pro sbornou díky vítězné trefě Kirilla Kaprizova do sítě Německa v 70. minutě utkání deváté olympijské zlato. Tentokrát ale jako mužstvo olympijských sportovců z Ruska (OSR), jež mohlo po odhalení rozsáhlého dopingu v ruském sportu startovat v Koreji pouze pod neutrální olympijskou vlajkou a s jiným názvem.

Rusové se snažili dosáhnout zvratu alespoň kvůli nedělnímu závěrečnému slavnostnímu zakončení her, aby tak mohli na ceremoniálu pochodovat pod svou vlajkou. Mezinárodní olympijský výbor ale rozhodl, že trest pro ruské olympioniky za dopingový skandál zůstává v platnosti. Naděje Rusů na ukončení suspendace zhatily především pozitivní dopingové testy curlera Alexandra Krušelnického a bobistky Naděždy Sergejevové v průběhu her.

Hvězdný útočník a asistent kapitána Dacjuka Ilja Kovalčuk připustil, že tým byl pro případ výhry dopředu domluvený, že dá ruskou hymnou najevo nesouhlas se všemi okolnostmi, ačkoli jejím zpěvem na sportovišti porušil pravidla o neutralitě. Ta byla nastavena, aby mohli ruští sportovci v Pchjongčchangu vůbec usilovat o medaile.

"Věděli jsme, že to uděláme, když vyhrajeme," řekl historicky nejlepší střelec ruského hokeje pod pěti kruhy. "Moc to pro nás znamená, vždyť jsme nevyhráli od olympiády v roce 1992. A to už je nějaká doba... Tohle byl náš sen. A můj sen od mých pěti let, kdy jsem začal s hokejem. Je to skvělé, úžasný pocit," dodal Kovalčuk.

"Je to ohromný moment a my jsme všichni moc šťastní. V pondělí budou možná v Rusku prázdniny. Je skvělý pocit, když uděláte něco takového pro svou zemi," prohlásil Dacjuk, jenž dal celkovým triumfem se spoluhráči zapomenout na propadák v Soči před čtyřmi lety. Rusové doma moc toužili vyhrát, jenže před Putinovými zraky je už ve čtvrtfinále vyřadilo z bojů o medaile Finsko.

Právě Putin, který je velkým hokejovým fanouškem, byl také prvním gratulantem. Volal brzy po skončení zápasu a trenér Znarok věděl, že telefonát z tohoto čísla musí i přes mimořádné okamžiky přijmout. Bylo patrné, že se družný hovor docela protáhl.

"Volali i premiér Dmitrij Medveděv a předseda Ruského olympijského výboru Alexandr Žukov. Bylo to od nich velmi pěkné, všichni gratulovali," řekl Znarok. "Sloužím vlasti!" zasalutoval.

Ruští hokejisté se o rozhodnutí MOV dozvěděli krátce před finálovým duelem. "Brali jsme to ale v klidu. Rusko v nás věří. Na těchto hrách jsme i tak byli jako jeden tým, pro který platilo 'jeden za všechny, všichni za jednoho'. A tak jsme také vystupovali," doplnil Znarok.