Skvělý debut. Norka Hagaová vybojovala zlato ve volné desítce

Běh na lyžích - 10 km volnou technikou: Ženy: 1. Hagaová (Nor.) 25:00,5, 2. Kallaová (Švéd.) -20,3, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) a Björgenová (Nor.) obě -31,9, 5. Digginsová (USA) -35,2, 6. Von Siebenthalová (Švýc.) -49,8, 7. Östberová (Nor.) -1:05,5, 8. Sedovová (OSR) -1:07,3, 9. Stadloberová (Rak.) -1:15,6, 10. Nečajevská (OSR) -1:24,3, ...28. Nováková -2:33,3, 45. Beroušková -3:13,9, 59. Havlíčková -4:00,2, 60. Hynčicová (všechny ČR) -4:09,4.