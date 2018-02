Trenér i servisman Ledecké: Na prkně má ostré hrany jako fena

V týmu Ester Ledecké se Petr Kouřil nedá vzhledem k vysoké postavě přehlédnout, ale jinak je nenápadným mužem v pozadí. K dvaadvacetileté hvězdě přišel jako sjezdařský trenér, který ale musel lyže i snowboard zároveň servisovat. Připravil tak vítězné lyže na superobří slalom a nyní na olympiádě v Pchjongčchangu chystá prkno k útoku na druhé zlato.

Při rozhovoru váží každé slovo, působí klidně. Šokující triumf v super-G i jemu vehnal do tváře nevěřící pohled, ale euforie rychle odezněla. "Víceméně dřív, než jsem to stačil vstřebat. Ono to ani nešlo, tak jsem si říkal, že už to nemá cenu, že se začnu soustředit na další dny. Pro nás to tím ještě neskončilo. Teďka je nutné se soustředit na poslední závod a všechno jsme směřovali k tomu," uvedl Kouřil.

Ledecká přijela na olympiádu primárně kvůli útoku na zlato na snowboardu - v paralelním obřím slalomu, kterému v posledních sezonách dominuje. Podle Kouřila je před soupeřkami o krok technicky, ale výjimečnou ji dělají jiné faktory. "Je to svědomitost a preciznost v každém detailu. Má hlavu vítězky," tvrdí Kouřil.

Muž od Šumperku přezdívaný Olsen si je vědom, že z pohledu zvenčí se může zdát, že Ledecká dělá věci nelogicky. "Je jako blázínek, který dělá spoustu věcí tak, že nikomu jinému nedávají smysl, ale z ní dělají výjimečnou," pronesl Kouřil, který býval dobrovolným hasičem, zamlada hrál stolní tenis, na vysoké škole měl na prvním místě tenis a před Ledeckou trénoval na lyžích hlavně děti a juniory.

Obecně se trenéři, sjezdařští i snowboardoví, shodují, že Ledecká má schopnost nasávat rady jako houba. "V momentu, kdy dostane informaci, tak má schopnost to přenést do jízdy, zapojit do pohybového vzorce. To je na ní speciální. A měla štěstí, že měla kolem sebe fajn lidi, kteří věděli, o čem mluví," řekl Kouřil.

Na hrách má Ledecká tři snowboardy a Kouřil už nejspíš ví, který z nich bude závodní. Tak jako tak připraví všechny tři, což znamená namazat, ale především si pohrát s hranami. "To je nejdůležitější. Hrany musí být perfektní, protože v oblouku všechno závisí na jedné jediné hraně. Speciálně když jsou na trati seky a prkno může trochu poskakovat, tak je důležité, aby hrana zabrala hned," vysvětlil.

Ostrost připravuje ručně za pomoci úhelníku, pilníku či diamantových brusných past. Po leštění musí být hrana čistá a hladká, bez vroubků. Kvalitu zkouší prsty a někdy mu přijde na pomoc fyzioterapeut Jakub Marek. "Hran je tolik, že ruce jsou různě osekané a cit zmizí, tak je fajn mít zpětnou vazbu," řekl Kouřil.

Marek vymyslel názvosloví, kterým se dorozumívají. Když sahal na hrany, tak řekl, že jsou ostré jako pes. "To je přirovnání, které používá často. Když to bylo ostřejší, tak to byla fena a pak jsou věci mezi tím jako fenka, fenečka," smál se Kouřil a přitakal, že na olympiádě budou hrany jako fena. "Asi tak nějak, hodně ostré."

Ledecká jezdí na prknech SG a jediná mezi ženami na mužských modelech, protože jsou tvrdší a s delší hranou. "A tím stabilnější," říkává Ledecká. "Už to některé holky zkoušely, ale úplně to u nich asi nefungovalo," dodal Kouřil.