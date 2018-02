VIDEO: Zoufalost. Američanka odjela U-rampu bez triku

Do konce zimních olympijských her v Pchjongčchangu zbývá ještě pět dní, už nyní je ale jasno o tom, kdo bude vyhlášen nejhorším účastníkem. Američanka Elizabeth Swaneyová, jež reprezentuje na turnaji pod pěti kruhy Maďarsko, předvedla ve své disciplíně na U-rampě naprostou zoufalost. Během své jízdy totiž nepředvedla žádný trik.

Tak tohle se nepovedlo. Američanka Elizabeth Swaneyová se sice stala díky svému závodu na letošní olympiádě slavnou sportovkyní, zároveň ale čelí veřejnému posměchu. A není se co divit.

Během kvalifikační jízdy na U-rampě totiž nepředvedla žena, jež reprezentuje kvůli svým prarodičům Maďarsko, ani jeden trik. Po pouhé "projížďce" nakonec obsadila poslední místo. Nad jejím výkonem se nyní baví celý sportovní svět.

"Jsem vážně zklamaná, že se mi nepodařilo postoupit. Roky jsem na to tvrdě dřela," okomentovala absolventka prestižního Harvardu svůj poslední počin.

Jak je vlastně možné, že se takováto sportovkyně dostala až do dějiště nejslavnějšího turnaje? Důvod je prostý. Během sezony se zúčastnila co nejvíce závodů, aby získala potřebné body do Světového poháru. A právě díky nim se nakonec představila v Jižní Koreji.

Díky své účasti si splnila sen, zároveň však získala hodně kritiků. Někteří ji totiž obviňují, že si neváží ostatních soupeřek a kazí dobré olympijské jméno. Vyjádřila se už i také mezinárodní lyžařská federace, která má v plánu zpřísnit podmínky pro startování na hrách.