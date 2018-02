Vítr zase zlobí. Slalomářky na start nepustil, pojedou v pátek

Olympijský závod slalomářek se dnes v Pchjongčchangu neuskutečnil. Kvůli silnému větru ho pořadatelé přeložili na pátek, kdy se pojede rovněž superobří slalom mužů. První kolo slalomu začne podle upraveného plánu ve 2:00 SEČ, hodinu před super-G, druhé odstartuje v 5:15. Počasí tak v Koreji znemožnilo konání už třetí soutěže ve sjezdovém lyžování.

První kolo slalomu dnes mělo začít ve 2:15, na start čekalo 83 lyžařek včetně českého tria Martina Dubovská, Gabriela Capová, Kateřina Pauláthová. Pořadatelé však kvůli silným poryvům větru, dosahujícím rychlosti až 100 kilometrů v hodině, a vířícímu sněhu na svahu nejprve odložili start o 30 minut, posléze o další hodinu. Kvůli neregulérním podmínkám a nepříznivé předpovědi nakonec museli závod zrušit.

Právě silný vítr byl rovněž důvodem toho, že program alpského lyžování začal v Pchjongčchangu až v úterý. Odložen byl nedělní sjezd mužů i pondělní obří slalom žen, oba závody se pojedou ve čtvrtek. První olympijské medaile se tak v Jižní Koreji rozdaly až v mužské kombinaci, kterou v úterý vyhrál Rakušan Marcel Hirscher. Alpských disciplín se na OH pojede ještě deset včetně premiérové soutěže družstev.

Na start slalomu marně čekala i jednoznačná favoritka Mikaela Shiffrinová z USA. Třikrát za sebou se stala mistryní světa a v Pchjongčchangu má šanci jako první v historii obhájit v této disciplíně olympijské zlato. Jet měla se startovním číslem 3.

Představitele MOV zatím situace s alpským lyžováním neznepokojuje. Podle mluvčího Marka Adamse je na odložené závody v programu her stále dost času. "Pokud by vítr foukal ještě 15 dnů, byl by to problém, ale v současnosti je to stále v pořádku. FIS (Mezinárodní lyžařská federace) je na takové případy zvyklá, musí se vyrovnávat s větrem, s přívaly sněhu i s jeho nedostatkem," řekl.