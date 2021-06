Babiš označil svou vládu za úspěšnou, opozici obvinil ze sabotáže

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) označil svou vládu za úspěšnou. Odmítl podezření ze střetu zájmů, za snahou vyslovit ve čtvrtek nedůvěru kabinetu vidí úsilí, aby odešel z politiky. Epidemii koronaviru se podle premiéra podařilo zvládnout navzdory opozici, která opatření vlády zpochybňovala a sabotovala s vidinou Babišovy porážky. Ministerský předseda rovněž odmítl unijní snahy o ovlivňování dění v ČR.

Při pandemii se podle Babiše ukázalo v plné nahotě pokrytectví opozice, které jde o to, aby Česko zvládlo epidemii co nejhůř. Šíření viru při první vlně vláda razantními opatřeními včas zarazila, "ale hlavně všichni jsme měli zadek sevřený strachy", uvedl. Na rozvolnění opatření podle Babiše tlačila opozice, od října 2020 jakékoliv opatření, rozhodnutí a kroky vlády kritizovala, zpochybňovala a sabotovala mimo jiné soudními žalobami.

"Ucítili jste tu příležitost, že můžete porazit toho Babiše, na kterého jste do té doby byli krátcí. Vaším vítaným spojencem se stal covid a na tu kartu jste vsadili všechno. Vidina porážky Babiše vám dočista zatemnila mozek," prohlásil předseda vlády. Opozice podle něj vede proti vládě brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. "Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři," dodal.

"My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostát," prohlásil Babiš za potlesku svých příznivců na adresu svých nejsilnějších politických konkurentů. "My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, nějaký zelený fanatici," uvedl. "Jsem svrchovaný premiér této země. Nepodléhám nikomu, jenom občanům, ti mi dali důvěru. Nikdo ze zahraničí nám do toho nebude kecat," dodal Babiš.

Premiér v minulosti v jedné z pasáží své knihy O čem sním, když náhodou spím psal o sdílené ekonomice. "Lidi budou brzy sdílet automobily, parkovací místa, byty a chaty. Budete si moci přivydělat tím, co umíte, nebo tím, co máte, bez jakékoli náročné administrativy... Sdílená ekonomika sníží náklady téměř všem lidem a umožní řadě z nich pracovat pouze na snížený nebo částečný úvazek," napsal v roce 2017 v knize svých vizí Česka roku 2035. Po jeho čtvrtečním vystoupení ve Sněmovně se na toto téma rozpoutala debata na sociálních sítích. Babiš k tomu později dodal, že mu šlo o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," reagoval Babiš na twitteru.

Babiš během čtyřicetiminutového projevu ve Sněmovně uvedl, že opozice chce svrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody, zvedla platy, snížila daně, zvýšila životní úroveň, myslí na rodiny, spotřebitele, konečně investuje a bojuje za české zájmy, například při rozdělování unijních prostředků, uvedl. "Já sám svojí urputností jsem pro Česko vyboxoval 42 miliard (korun) navíc," prohlásil. Výtky, že jeho vláda například Česko zadlužila a při pandemii postupovala chaoticky, označoval za nesmysl a výmysl. "A konečně jsem prosadil i zahrádkářský zákon. Jsem na to hrdej. Zdravím všechny zahrádkáře, vidíte, že jsem urputnej a splnil jsem svůj slib," dodal.

Premiér rovněž obvinil své odpůrce, že ho chtějí zlikvidovat na objednávku. "Je třeba ho (Babiše) zlikvidovat, protože přišel a nekradl, dělá zdarma," prohlásil. Odmítl opět, že by byl ve střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert, který vložil do svěřenských fondů, ale je jeho skutečným majitelem. Prohlásil mimo jiné, že Agrofert neovládá a neřídí a že Evropská komise, podle níž ve střetu zájmů je, nemá co vykládat české zákony.

K obhajobě vlády a jejích kroků se přidala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Řekla, že opozice už zahájila svou předvolební kampaň, a proto není potřeba si nalhávat, že čtvrteční schůze je čímkoli jiným než součástí této agitace. Lídři opozice se podle ní budou předhánět v tom, kdo se dostane do titulku na zpravodajských webech.

Prohlásila, že vyslovení nedůvěry vládě by bylo krokem mimořádně nezodpovědným. "Poškodit vládu Andreje Babiš za jakoukoli cenu včetně ohrožení zájmů ČR, to je přesně to, oč tady běží," uvedla. "Jsem hrdá na to, že svědomí této vlády může být naprosto čisté," prohlásila. Zopakovala, že české veřejné finance patří mezi nejlepší v Evropě. Vláda chce v příštím roce proinvestovat rekordních 189 miliard korun a průměrný důchod má vzrůst na 16 195 korun, uvedla.