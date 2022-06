Do vedení klíčových společností MÉDEA GROUP přicházejí noví vrcholoví manažeři

Výkonnou ředitelkou skupiny MÉDEA GROUP zahrnující MÉDEA a. s., Barrandov Televizní Studio a. s. a EMPRESA MEDIA, a.s. se s platností od 13. června 2022 stává Soňa Bergmannová. Ke stejnému datu bude jmenován i nový ředitel společnosti MÉDEA, a.s. Daniel Novotný.

"Naším cílem je růst jak na televizním trhu, tak na trhu mediálního zastoupení. Proto jsme se rozhodli vytvořit novou pozici skupinového výkonného ředitele pro naše mediální komunikační, vydavatelské a televizní aktivity. Jsem moc rád, že Soňa přichází pomoci naplnit všechny cíle, které jsme si stanovili v rámci dlouhodobé strategie rozvoje MÉDEA GROUP 2030. Očekávám od ní i od celého týmu, že naše vedoucí postavení na českém mediálním trhu ještě více posílí," uvedl generální ředitel a majitel MÉDEA GROUP Jaromír Soukup.

Dr. Soňa Bergmannová má bohaté zkušenosti jako top manažerka nejen v mediálním sektoru, ale i ve významných společnostech v dalších oborech. Tyto zkušenosti jsou nezbytné pro úspěch moderní mediální skupiny se širokým dosahem. Působila například jako místopředsedkyně Národní sportovní agentury, ředitelka odboru komunikace na Ministerstvu průmyslu a obchodu, pověřená generální ředitelka Ředitelství silnic a dálnic. V komunikačním oboru působila jako ředitelka útvaru strategické komunikace takových společností jako ČEZ či Agrofert, a dosud média a PR přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE, kde byla rovněž proděkankou. Řídila také obecně prospěšné společnosti, například České Švýcarsko. Soňa vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, Univerzitu Pardubice a média, PR na univerzitě v Lipsku.

Nový ředitel společnosti MÉDEA a.s. Daniel Novotný je zkušený vrcholový manažer, který byl v minulosti členem vrcholového vedení společností TESCO, PENNY MARKET, HYUNDAI, PET CENTER nebo ACE HARDWARE. Aktivně je zapojen i v oblasti sportu a parasportu, kde působí ve výkonných orgánech ČSH a ČFSH. Daniel je absolventem magisterského studia na Karlově Univerzitě. Na Nottingham Trent University absolvoval s vyznamenáním studium strategického managementu a získal titul MBA.

MÉDEA GROUP je mediální skupina výhradně vlastněná úspěšným českým podnikatelem Jaromírem Soukupem, kterou tvoří největší tuzemská mediální agentura MÉDEA, a.s. a řada jejích dceřiných společností působících ve všech oblastech mediální komunikace. Součástí skupiny vlastněné Jaromírem Soukupem je rovněž významný mediální dům EMPRESA MEDIA, a.s., který je vydavatelem celé řady tiskových titulů, zejména časopisů; současně je EMPRESA MEDIA, a.s. majoritním akcionářem a ovládající osobou provozovatele vysílání programu Televize Barrandov, Kino Barrandov a Barrandov Krimi, tj. společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.