Ministerské pokrytectví

Policistů a hasičů se zamýšlené snížení sumy na platy ve veřejném sektoru týkat nebude. Oznámil to ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nechystá ani jejich propouštění nebo rušení míst, neboť náklady na výsluhy by mohly být vyšší než případné úspory. Ministr ale nevyloučil to, že se úsporné opatření dotkne občanských zaměstnanců u policie.



Takhle je to se vším. Na příští rok ministerstvo plavmo každých v podstatě čtrnáct dní mění odhad, jak budou státní finance v příštím roce vypadat. Svědčí to o tom, že ministerstvo financí opravdu nemá nejmenší ponětí, jak se státní finance vyvíjejí, protože pokud se během jednoho měsíce mění odhad výsledku hospodaření státu na příští rok třeba o padesát miliard, svědčí to nikoli o statistické chybě, ale o naprosté nejistotě vlády, co se s výdaji státu dá nebo nedá dělat.

Vít Rakušan je toho příkladem. Na jedné straně na tiskových konferencích stranických vidíte, že šetřit je potřeba, že je potřeba to udělat plošně, protože státní finance nejsou v dobrým stavu. A pak - když je coby ministr vnitra na tiskové konferenci - říká, že šetřit je potřeba, ale všude jinde než u mě.

Když to takhle říkají úplně všichni ministři, šetřit se bude jenom u slabých ministrů. Slabí ministři ovšem nemají nikterak velká ministerstva, takže se zase tolik neušetří.

A jen na závěr: na platy policistů, hasičů a dalších státních zaměstnanců je v rozpočtu ministerstva na příští rok vyčleněno zhruba 38,8 miliardy korun. Proti letošnímu roku jde o mírný nárůst. Vládní návrh do budoucna počítá s dalším růstem, v příštích dvou letech by mělo na platy jít z rozpočtu vnitra více než 40 miliard korun.

Jaromír Soukup