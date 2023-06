Nechte bibli biblí

V americkém Utahu se jeden školní obvod rozhodl zakázat bibli na základě toho, že údajně obsahuje prvky vulgarity a násilí. Už loni republikánská vláda v Utahu zakázala na školách "pornografické a neslušné" knihy. Zákaz ale dosud dopadal zejména na knihy týkající se otázek sexuální orientace a identity.

Takhle: myslím, že jsem moderní člověk, tolerantní k různým menšinám a přeji si, aby se různé menšiny cítily normálně a pohodlně. Nechci, aby se řešilo, jakého je kdo vyznání nebo sexuálního zaměření, a jsem pro, aby muži i ženy měli rovné příležitosti v odměňování, získání práce a podobně. Ano, někdy je snaha o rovnoprávnost mírně řečeno hloupá. Když si nějaká herečka po čtyřiceti letech vzpomene, že jí nějaký režisér sahal na koleno a ona se od té doby cítí ponížena, tak to na mě působí trochu divně. Jinak princip hnutí MeToo rozhodně nezpochybňuji.

A teď k tomu Utahu, kde je oficiálním náboženským směrem mormonství. Prosím vás, neblbněte, o bibli se nediskutuje. Bible tady je, jde o nejvydávanější kniha a nediskutuje se, co je v ní špatně. Nechte bibli být a doporučuji to i mormonům.

Jaromír Soukup