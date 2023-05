Tým Mattoni v čele s vodním slalomářem Jiřím Prskavcem přispěl v rámci unikátního závodu The Battle of the Teams ekologické Nadaci Partnerství

Nedělní ráno 7. května na pražském Václavském náměstí oživil výstřel ze startovní pistole. Na maratonskou trať vedoucí skrze historické centrum Prahy se v unikátním závodě The Battle of the Teams vydaly tisíce běžců. Tým Mattoni pod vedením kapitána Jiřího Prskavce svým výkonem a částkou 50 000 Kč podpořil největší českou ekologickou nadaci - Nadaci Partnerství.



Myšlenka závodu The Battle of the Teams, jenž se letos běžel již potřetí, je revoluční. Maraton byl vždy chápán jako individuální sport. To už neplatí. Závodníci nebojují pouze o nejlepší osobní čas, ale také o umístění týmu, za který běží. Letos se proti sobě postavilo 5 soutěžních týmů. Jedním z nich byl opět tým značky Mattoni, jež je partnerem série českých běžeckých závodů RunCzech již řadu let a v letošním roce slaví 150 let od svého založení. "Náš zakladatel Heinrich Mattoni, stejně jako všichni maratonští závodníci, vynikal svou pílí a vytrvalostí. Právě díky tomu dosáhl s českou minerální vodou mezinárodního úspěchu. I dnešní Mattoni stále hrdě kráčí v jeho šlépějích. Věříme, že i díky tomu budeme přinášet kvalitní pitný režim nejen sportovcům alespoň dalších 150 let," říká Eva Straškrábová, brand manažerka Mattoni.

V rámci Maratonu Praha se vypilo téměř 30 tisíc litrů minerální vody Mattoni. Právě ta je díky vyváženému poměru vápníku, hořčíku a draslíku tou nejlepší volbou nejen pro každý den, ale i pro přirozenou hydrataci a doplnění minerálů po sportovním výkonu. Proto je neodmyslitelně spjata s během již řadu let. Minerály s Mattoni nezapomněl doplnit ani prezident Petr Pavel, jenž Maraton Praha odstartoval.

Cílovou pásku světově nejkrásnější maratonské trati jako první protnul Keňan Alexander Mutiso, který s časem 2:05:09 překonal třináct let starý traťový rekord. Mezi ženami dominovala Etiopanka Workenesh Edesaová z týmu Mattoni, jež s časem 2:20:42 suverénně předběhla druhou Margaret Wangariovou o více než tři minuty. České zlato získal Vít Pavlišta z týmu Mattoni, který závod zaběhl v krásném čase 2:19:14. Nejrychlejší českou ženou byla Moira Stewartová.



Kapitánem týmu Mattoni byl letos podruhé zlatý medailista z Olympijských her, vodní slalomář Jiří Prskavec. "Jsem moc rád, že mohu být už podruhé kapitánem týmu Mattoni, ke které mám velmi blízko. Pomohla mi v začátcích kariéry a v průběhu let jsme se i nadále pravidelně setkávali a prolínali. Moc se mi líbí i koncept závodu The Battle of the Teams, protože spojuje profesionální sportovce se závodníky, kteří neběží ani tak pro vítězství, ale pro dobrý pocit z toho, že překonali sami sebe. Týmový závod dává všem běžcům společný cíl a motivuje je k lepším výkonům. I já bych si maraton jednou moc rád zaběhl, běh je přeci jen důležitou součástí mého tréninkového plánu. V sezóně se ale musím soustředit hlavně na výkony na vodě a mimo sezonu zase nemám tolik natrénováno. Tak se mám alespoň na co těšit, až ukončím kariéru," říká zlatý kajakář. Kvůli účasti na českých nominačních závodech se nemohl maratonského klání zúčastnit a osobně fandit. Dorazil alespoň na večerní vyhlášení vítězného týmu a předal příspěvek týmu Mattoni neziskové organizaci.

Každý ze soutěžících týmů v rámci závodu podpořil vybranou nadaci. Tým Mattoni přispěl 50 000 Kč Nadaci Partnerství. Ta se věnuje hlavně zvládání dopadů klimatické krize. I Mattoni se o ekologii aktivně zajímá a zodpovědnému přístupu k podnikání i k životnímu prostředí věnuje stále více času. Klade velký důraz na péči o své prameny a zdroje, aby je v pořádku mohla předat dalším generacím. Dlouhodobě se společnost věnuje i propagaci a podpoře zavedení principů cirkulární ekonomiky v nápojovém průmyslu. Mimo to se zaměřuje také na ekologičtější železniční přepravu produktů, 100% recyklovatelnost obalů či dokonce na ochranu a obnovu druhové rozmanitosti v okolí svých výrobních závodů. V rámci závodu byla pro běžce připravena sportovní edice Mattoni ECO, jež je zabalena v lahvi s 50% podílem již recyklovaného PETu. Pro prázdné nápojové obaly byl po akci zajištěn svoz do tříděného odpadu.