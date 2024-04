Hurá na zahradní party

Tento víkend a předpověď počasí na další dny slibuje konečně jarní, ne-li letní atmosféru. A to si říká o pořádnou zahradní party s přáteli, plným grilem, kvalitním pitím a dobrou hudbou!

Kromě plné lednice naloženého masa by měla každá zahradní party začít dobrým welcome drinkem. Už při příchodu by měla hrát hudba, která rozproudí atmosféru, a bar by měl obsahovat jak alkoholické nápoje, tak nealko drinky. Přinášíme vám proto několik tipů, s nimiž jako hostitel rozhodně nešlápnete vedle!

Bezdrátový reproduktor

Domácí i světové hudební hvězdy se předhánějí ve skládání letních hitů a my je chceme poslouchat. V dokonalém zvuku, v dokonalé kvalitě. Žádný problém. Bezdrátové reproduktory Sencor SIRIUS 2 disponují mnoha variantami. Stačí jen vybrat typ a barvu. Je libo elegantní černá? Outdoorově zelená? Nebo snad navy blue? Pudrově růžová zase jistě potěší něžné pohlaví. Vaše party se díky hudebnímu doprovodu pořádně rozjede!

Kvalitní víno

Vítězem kategorie červených vín se stalo opakovaně oceňované víno z vinařství Habánské sklepy, Rulandské modré rezerva, výběr z hroznů 2018. Zlatou medaili mu pomohl zajistit původ hroznů, které jsou z renomované viniční trati Trkmanska, v kombinaci s 18měsíčním zráním v sudu z francouzského dubu.

Chuť Itálie

Novinka roku je tady! Jägermeister ORANGE vás překvapí výjimečně jemnou chutí, kdy základní ingrediencí jsou vyzrálé bio pomeranče ze slunné Sicílie. Jemná a ovocná chuť nového Jägermeister ORANGE je přitom navržena na míru českým a slovenským spotřebitelům, kteří se podíleli na jeho vývoji. Prostě unikátní chuť, kterou chceš sdílet.

Něco ostřejšího

Pití, které chutná dámám i pánům, může utužit společné chvíle. Heffron Coconut vznikl jako dokonalé spojení kvalitního panamského rumu a svěžích kokosů z oblasti Karibiku. Palírna U Zeleného stromu přináší tento zcela nový chuťový zážitek všem vyznavačům přirozeně nasládlé chuti, kteří ocení pro rum typické dřevité tóny a příjemný hřejivý závěr.

Nealko drink

Drink Mattoni ve spolupráci s Vítězslavem Cirokem, šéfem vyhlášeného karlovarského Becher's Baru, připravila nealkoholický Mattoni Sucháč. Jak na to? 15 ml bezinkového sirupu, 40 ml šťávy ze zeleného jablka, 10 ml šťávy z limetky a 10 ml šťávy z řapíkatého celeru nalijte do šejkru s ledem a pečlivě protřepejte. Přes sítko přelijte do sklenice s ledem, dolijte 70 ml Mattoni perlivou a promíchejte lžící. Ozdobte a hotovo!

Něco zdravého

Skvělým pomocníkem, jak podpořit imunitní systém, jsou čerstvé ginger shots značky Rio Cold Press s pořádnou dávkou vitaminu C a D3. Najdete je v chlazených regálech ve čtyřech příchutích: Ginger shot jablko- řepa, Ginger shot jablko, Ginger shot pomeranč a Kurkuma shot pomeranč-mango.

Kořenicí pasty

Vsaďte v kuchyni na inovativní způsob dochucování jídel s kořenicími pastami Podravka Natur. Česneková, cibulová a zeleninová novinka na trhu je čistě s přírodním složením a minimem soli, méně než 2 %. Pasty výrazně usnadní a zjednoduší přípravu pokrmů, protože zeleninu nemusíte čistit ani krájet, ale jednoduše podle chuti přidáte již připravenou kořenicí pastu.



Grilovací omáčka

Barbecue grilovací omáčka od Hellmann's je klasická omáčka k masu, která při grilování nesmí chybět. Její jemně zauzená pří- chuť skvěle doplní marinovaná žebírka, chutné hovězí steaky nebo šťavnatou krkovičku. Díky praktickému a lehkému obalu ji navíc můžete bez obav přibalit na každou venkovní akci. Káva Likér Pro toho, kdo by chtěl něco ostřejšího, je tu novinka Jägermeister Orange. Překvapí vás výjimečně jemnou a ovocnou chutí, kdy základní ingrediencí jsou vyzrálé biopomeranče ze slunné Sicílie. Vyladěná chuť nového Jägermeister Orange je přitom navržena na míru českým a slovenským spotřebitelům, kteří stojí za jeho vývojem.

Špekáčky

Navštivte Bistro Čejka v Karlíně nebo v prodejnách ve Východních Čechách a ochutnejte tradiční špekáčky i další lahůdky. "Zakládáme si na skvělých surovinách, abychom mohli nabídnout špičkové produkty, které oceníte nejen vy, ale i vaše děti. U našich špekáčků vsázíme na 90 % masa a 20 % tuku," říká Martin Čejka. Kromě klasických špekáčků si můžete vychutnat i další pochoutky jako ďábelské varianty, utopence nebo originální špekáčkový salát.

Sladká tečka

Co takhle něco sladkého? Společnost Sweet Delight, sídlící pár kilometrů od Prahy v Nupakách, uvedla na trh inovativní řadu veganských dortů pod značkou Dortie's Vegan. Tato novinka reaguje na rostoucí poptávku po veganských dezertech a dokazuje, že také ve veganském stravování lze najít bohatou škálu sladkých chutí a nezapomenutelných kulinářských zážitků.