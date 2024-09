Bloomberg: Muskova síť X se vyhne regulacím EU, vliv na trh je příliš malý

Na sociální síť X patřící Elonu Muskovi nedopadne nařízení Evropské unie o digitálních trzích (DMA), jehož cílem je omezit vliv technologických gigantů. Podle evropských úřadů je vliv platformy na trhy v unii příliš malý. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Evropská komise (EK) podle nich zveřejní svá zjištění zřejmě v říjnu.

EU se blíží ke konci vyšetřování platformy, dříve známé jako Twitter. Podle zdrojů závěrem vyšetřování bude, že se na ni nevztahuje DMA. Vyhne se tak radě požadavků a zákazů stanovených DMA, protože není dostatečně vlivná pro podnikové uživatele a nesplňuje limitní hodnoty tržeb.

DMA stanoví řadu doporučení a zákazů pro technologické firmy. Patří mezi ně vyhledávač Google firmy Alphabet, Safari společnosti Apple, Facebook patřící Meta Platforms či Amazon.com. Cílem je zabránit porušování pravidel hospodářské soutěž technologickými firmami dříve, než upevní svoji pozici na trhu. Pokuty za porušení mohou činit až deset procent celosvětových tržeb, v případě opakovaného porušení až 20 procent celosvětových tržeb.

Zákon se zaměřuje na firmy, jejichž roční tržby v celé EU činí nejméně 7,5 miliardy eur (188,7 miliardy Kč) nebo jejich tržních kapitalizace je vyšší než 75 miliard eur. Platformy musí mít také v EU více než 45 milionů aktivních koncových uživatelů měsíčně a ročně více než 10.000 aktivních podnikových uživatelů.

Síť X však od převzetí miliardářem Elonem Muskem v dubnu 2022 stále čelí v Bruselu i jinde ve světě silným kontrolám kvůli údajnému selhání v boji proti nebezpečnému obsahu. V červenci EK varovala X, že klame uživatele, protože jim umožňuje se více zapojit do potenciálně nebezpečného obsahu, a podle jiného zákona, o digitálních službách DSA, by mohla dostat pokutu do výše šesti procent ročních tržeb.

Zásah proti obsahu vyvolává hlasité reakce Muska. Ten svoji platformu využil k vyjádření podpory bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a vede boj proti tzv. woke myšlenkám. Výraz woke se používá pro myšlenky a postoje, které podporují rovnost, inkluzi, diverzitu a boj proti sociální nespravedlnosti. V posledních letech ho však některé skupiny začaly používat pejorativně k označení přehnané politické korektnosti nebo ideologií, které považují za radikální či nátlakové.