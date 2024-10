Čeští vývojáři zapojili AI do prodeje. Aktivní prodavač je mezi prvními na světě

Provést zákazníka celým nákupem, odpovídat na dotazy, být přiměřeně aktivní a hlavně - prodat. To je úkol správného obchodníka. Společnost ROBOSALES.AI přichází s AI platformou, kterou bude možné implementovat do jednotlivých e-shopů, a tím do každého z nich dodat aktivního obchodníka. Patnáct lidí se podílelo na rok a půl dlouhém vývoji. Řešení už si pořídili první zákazníci.

"Nakupování na internetu je aktuálně velmi pasivní, e-shop je v podstatě trochu chytřejší produktový katalog. Budoucnost nakupování v e-commerce přejde z pasivního stylu do aktivního, kdy e-shop respektive jeho chatbot se mnou povede aktivní konverzaci: bude se ptát na otázky, navrhovat, argumentovat a prezentovat a upravovat své návrhy podle zpětné vazby," uvedl Alex Karo, CEO společnosti ROBOSALES.AI, která se vývojem zmíněného softwaru zabývá. O tom, že jde o jedinečné řešení, svědčí fakt, že podobný software zatím není na trhu nasazen. "Víme, že podobnou věc zkouší Amazon, ale jejich řešení je pouze pro ně, nedá se přenést na jiný e-shop. To naše bude možné použít pro každý středně velký a větší obchod," vysvětlil Alex Karo.

Pro zákazníky to bude znamenat pohodlnější nakupování a pro obchodníky efektivnější provoz. Umělá inteligence tak bude hrát stále významnější roli v budoucnosti elektronického obchodování. Většina světových obchodníků nyní řeší právě to, jak AI více do obchodování zapojit. "Pasivní vyhledávání nebo chatboty zaměřené pouze na servisní požadavky zákazníků přestávají stačit a my očekáváme, že ve střednědobém horizontu bude více než polovina e-shopů využívat nějakou formu AI assisted shopping," dodal Alex Karo.