Festival Dny AI se vrátil do Brna, nabídne více akcí pro laiky

Pořadatelé letošního ročníku festivalu Dny AI cílí více na osvětu veřejnosti v oblasti umělé inteligence. Organizátoři pořádají přednášky, workshopy, diskuze a výstavy po celé republice, v Brně mají v programu více než 25 akcí na různých místech. Festival začal v Brně v neděli a potrvá do 27. října. Akce se koná třetím rokem, v Brně ji minulý rok navštívilo přes 2000 lidí. Letos jich organizátoři díky zacílení na širší veřejnost očekávají více, řekla ČTK Lucie Herbočková, mluvčí platformy Brno.AI, která stojí za původním nápadem festivalu.

Aktuální ročník v Brně organizátoři rozšířili proti loňsku o deset akcí, které jsou určené hlavně pro laickou veřejnost. "Tuto část programu jsme natáhli na tři dny. Páteční série přednášek bude zaměřená na kyberbezpečnost. V sobotu jsme do programu vtěsnali i únikovou hru vytvořenou AI a ve středu bude v KUMSTu AI film festival," uvedla Herbočková. Lidé tak uvidí filmy, které vytvořila umělá inteligence. Návštěvníci si o víkendu v Knihovně Jiřího Mahena a na Výstavišti při akci Maker Faire vyzkouší také možnosti generativní AI a prozkoumají různé AI nástroje. Organizátoři chtějí veřejnost vzdělávat po praktické stránce, aby lidé znalosti mohli využít v každodenním životě.

"To, jak umělá inteligence vstoupila do každodenních životů, je bezprecedentní. Z oboru pro pár IT fanoušků se během tří let stal celospolečenský fenomén," uvedli organizátoři v tiskové zprávě. Hlavní cílovou skupinou festivalu ale zůstávají lidé, kteří s AI pracují, a ti, kteří by mohli umělou inteligenci uplatnit ve své podnikání.

Festival nabídne také akce pro návštěvníky z řad veřejné správy nebo ze školství. Cílem páteční akce AI 4 Talents je nadchnout mladé talenty pro AI technologie prostřednictvím ukázek využití umělé inteligence v herním průmyslu či robotice. Podobně zaměřená akce AI 4 Edu je určena primárně pedagogům základních a středních škol.