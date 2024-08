IDC: Celosvětové výdaje na AI se do roku 2028 více než zdvojnásobí

Celosvětové výdaje na umělou inteligenci (AI), například na aplikace, infrastrukturu a služby spojené s AI, by se měly do roku 2028 více než zdvojnásobit a dosáhnout 632 miliard dolarů (přes 14 bilionů Kč). Vyplývá to z prognózy, kterou na svých internetových stránkách zveřejnila výzkumná společnost International Data Corporation (IDC).

"Rychlé začleňování AI, zejména generativní AI, do široké škály produktů povede v období od roku 2024 do roku 2028 k roční míře růstu (výdajů na AI) ve výši 29 procent," píše ve své zprávě IDC.

Termínem generativní umělá inteligence se označují systémy, které na základě tréninku na obrovských množstvích dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele. Do povědomí široké veřejnosti se dostaly zejména díky chatovacímu systému ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem.

Společnost IDC předpokládá, že výdaje na samotnou generativní AI v roce 2028 dosáhnou 202 miliard dolarů. Na celkových výdajích na AI by se tak měly podílet skoro třetinou.

Ve Spojených státech by podle IDC měly výdaje na AI v roce 2028 dosáhnout 336 miliard dolarů. Na globálních výdajích na AI by se tak podílely více než polovinou. Na druhém místě ve výdajích na AI by měla být podle současného výhledu Evropa.