Smartphony jsou běžnou součástí každodenního života, je jich přes sedm miliard

Výběr informací o chytrých mobilních telefonech (americká počítačová firma IBM uvedla 16. srpna 1994 na trh mobilní telefon Simon Personal Communicator, který je považovaný za první smartphone na světě):

- Vývoj mobilních telefonů odstartoval hovor z bezdrátového telefonu, který v dubnu 1973 uskutečnil vedoucí divize komunikačních systémů společnosti Motorola Martin Cooper. První mobilní síť NMT (Nordic Mobile Telephone), vyvinutá telefonními společnosti skandinávských zemí, byla uvedena do provozu v září 1981 v Saúdské Arábii. První komerčně dostupný mobilní telefon představila o dva roky později americká společnost Motorola.

- Mobilní telefony byly zpočátku velké, těžké a drahé, většinou používaly analogovou technologii. Postupně se přístroje vyvíjely a staly se stále menšími a sofistikovanějšími. Za první chytrý mobilní telefon (smartphone) je považován model IBM Simon, který se v roce 1994 začal prodávat ve Spojených státech. Měl dotykový LCD displej a uměl například i faxovat či posílat e-maily. Na svoji dobu však nebyl příliš velký, ani drahý.

- Zásluhu na komerčním úspěchu těchto "chytrých" zařízení však měla finská Nokia, která v roce 1996 představila rozevírací model 9000 Communicator s operačním systémem a fyzickou QWERTY klávesnicí. Ten se na řadu stal nedílnou součástí image manažerů. Vaz mu zlomila až móda přístrojů s dotykovou obrazovkou.

- S nástupem nového tisíciletí začaly být telefony hlavně výkonnější a všestrannější. Revoluci pak způsobilo představení iPhonu v lednu 2007 americkou společností Apple. Tento přístroj s inovativním designem a dotykovým displejem byl kombinací hudebního přehrávače, telefonu a kapesního internetového terminálu. Od té doby se smartphony staly běžným způsobem jak komunikovat, pracovat, hrát hry a sledovat filmy.

- Výzkumná organizace Strategy Analytics odhadla, že celosvětová uživatelská základna u smartphonů vrostla z pouhých 30.000 lidí v roce 1994 na jednu miliardu v roce 2012 a v červnu 2021 dosáhla 3,95 miliardy. Neil Mawston ze Strategy Analytics označil smartphony za "nejúspěšnější počítače všech dob", které se staly důležitým nástrojem každodenního života.

- Podle informací serveru explodingtopics.com je v současnosti ve světě z celkového počtu mobilních telefonů zhruba 90 procent chytrých telefonů, v absolutních číslech je to přes 7,2 miliardy chytrých mobilních telefonů. Podle odhadů se jejich počet do roku 2027 zvýší na 7,7 miliardy. Nejvíce uživatelů chytrých mobilních telefonů je v Číně (975 milionů, 68 procent z celkové populace). Následuje Indie (659 milionů, 47 procent populace) a Spojené státy (276 milionů, 82 procent populace).

- Americká společnost Apple se loni poprvé stala největším světovým dodavatelem chytrých telefonů. Sesadila jihokorejský Samsung, který si pozici jedničky držel od roku 2011, kdy na první příčce vystřídal finskou Nokii. Apple loni podle průzkumu společnosti IDC zvýšil dodávky svých iPhonů o 3,7 procenta na 234,6 milionu kusů. Jeho podíl na globálním trhu tak stoupl o 1,3 procentního bodu na 20,1 procenta. Dodávky Samsungu naopak klesly o 13,6 procenta na 226,6 milionu přístrojů a jeho podíl na trhu se snížil na 19,4 procenta z 21,7 procenta předloni. Další tři příčky patří čínským společnostem. Na třetí pozici skončila Xiaomi a na čtvrté Oppo.

- V letošním prvním čtvrtletí vzrostl meziročně celosvětový odbyt chytrých telefonů o 6,5 procenta na 285,4 milionu. Na vedoucí pozici na trhu se v prvním čtvrtletí vrátila jihokorejská společnost Samsung. Poptávku po telefonech podpořily i funkce s umělou inteligencí (AI). Podle analytičky IDC Niny Popalové se očekává, že chytré telefony využívající AI porostou rychleji, než jakákoli mobilní inovace, která dosud byla zaznamenána. Letos se podle odhadů prodá 234 milionů chytrých telefonů s AI označovaných jako Gen AI. Jejich podíl na trhu by tak mohl dosáhnout 19 procent.

- Přes 70 procent mobilních telefonů ve světě je vybaveno operačním systémem Android a 29 procent mobilů používá operační systém iOS, který využívají chytré telefony iPhone od společnosti Apple.

- Podle loňských dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) používá v Česku mobilní telefon 99 procent osob starších 16 let a toto číslo se v posledních letech již nemění. Mění se však typy používaných telefonů. V roce 2023 využívalo 82 procent lidí chytrý telefon a 18 procent klasický tlačítkový telefon. Mezi lidmi do 64 let má chytrý telefon 95 procent, ze seniorů nad 75 let si k chytrému telefonu našlo cestu zatím 24 procent. U seniorů nad 75 let to ale byla ještě před pěti lety pouhá čtyři procenta.