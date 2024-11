Vědci objevili další exoplanetu typu mini-neptun, která nese název TOI-2458 b

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo potvrdit existenci exoplanety typu mini-neptun, která nese název TOI-2458 b. Tyto planety jsou svou velikostí a složením někde mezi malými kamennými planetami jako Země a obřími plynnými planetami jako Neptun. Objev učinil tým z Astronomického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s Harvardskou univerzitou a Smithsonovým institutem. Ústav o tom informoval v tiskové zprávě. Výzkum přiblížil i možné formování planetárních systémů a vědci také objevili zajímavou hvězdu a další planetu.

Exoplanetu TOI-2458 b vědci poprvé identifikovali jako tranzitujicí planetu, jelikož při pohybu před hvězdou pravidelně snižovala svoji jasnost. Vědce to nasměrovalo k dalšímu pozorování. Kombinace dat z družice TESS a spektroskopických měření přitom umožnila určit velikost, hmotnost a další vlastnosti planety. TOI-2458 b je asi 2,8 krát větší než Země a asi 13,3 krát těžší. Obíhá velice blízko své hvězdy. Jeden oběh trvá pouze 3,74 dne, což znamená, že planeta se nachází ve velmi horkém prostředí, kde podmínky nejsou příznivé pro existenci života.

Vědce zaujala také hvězda, kolem které exoplaneta obíhá, a to díky jejím neobvyklým vlastnostem. Jde o hvězdu podobnou Slunci, ale o něco větší a teplejší, s povrchovou teplotou kolem 6000 stupňů Celsia. Vědci zjistili, že hvězda je poměrně stará - asi 5,7 miliardy let. Zajímavé podle nich je, že hvězda rotuje velmi rychle a její magnetická aktivita se mění za 54 dnů. To je u hvězd jejího typu dost neobvyklé a podobné chování bylo zatím zaznamenáno jen u několika dalších hvězd. Ve větší vzdálenosti od hvězdy pak objevili další planetu s oběžnou dobou 16,5 dne.

Vědci si myslí, že v planetárním systému TOI-2458 mohla kdysi být exoplaneta podobná horkému Jupiteru, která obíhala velmi blízko své hvězdy. Na rozdíl od běžné teorie, že tyto planety se k hvězdě dostanou postupně, by tato mohla vzniknout přímo v její blízkosti.

Časem ji ale hvězda svou gravitací přitáhla a nakonec spolkla. To by mohlo vysvětlit, proč se dnes hvězda otáčí mnohem rychleji, než je obvyklé. Pokud tam taková planeta opravdu byla, mohla také ovlivnit pohyb ostatních planet. Například planeta TOI-2458 b má dnes svou dráhu nakloněnou tak, že obíhá kolem pólů hvězdy. Tento neobvyklý sklon by mohl být výsledkem dávných gravitačních vlivů.

Pokud se tato teorie potvrdí, mohla by vědcům ukázat, jak mohou hvězdy a planety vzájemně působit, zvlášť když obíhají tak blízko. Tuto teorii mohou potvrdit další pozorování.