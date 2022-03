Archeologové našli u Bzence keltskou železářskou pec, vyzvednou ji celou

Archeologové ze společnosti Archaia objevili při průzkumu v místě budoucí D55 keltskou železářskou pec, která pochází ze třetího století před naším letopočtem. Nález je o to cennější, že navazuje na objev pozůstatků osady ze stejného období. Vedoucí výzkumu Jan Vízner řekl, že pokud se zachovala celá spodní část pece, archeologové ji vyzvednou i s částí okolního terénu, aby se při převozu nerozpadla.

"Asi 250 metrů od této pece jsme zachytili rozsáhlé multikulturní osídlení, tedy stovky let po sobě, až do takzvaného laténského období. Keltské osídlení spadá do posledních několika století před naším letopočtem a je poměrně rozsáhlé. V době, kdy jsme začali na sídlištních objektech pracovat, jsme nacházeli velké množství železných předmětů. Od fragmentů nástrojů až po poměrně velké oděvní spony. Bylo nám jasné, že místo bylo spojené s nějakou rozsáhlejší metalurgií," uvedl Vízner.

Stejně jako současní lidé, kteří své průmyslové zóny vytlačují na okraj svých měst, i lidé v tomto období nechtěli mít tavicí pec uprostřed vesnice. Její existenci naznačovaly rešerše i průzkum terénu. "Horní část je sice zřícená, ale jsou tam celé kusy pecní klenby. Některé fragmenty váží až 100 kilo, jsou tak nasycené opakovaným tavením železné rudy, že se téměř proměnily v železo. Jsou tam kilogramy železné strusky i hodně keramického materiálu, který v té době používali," dodal Vízner.

Archeologové nyní pec postupně odkrývají. Protože se jedná o místo, kudy bude procházet dálnice D55, cenné pozůstatky nemohou zůstat na místě. Pokud odborníci zjistí, že se dno pece zachovalo vcelku, pokusí se ji vyzvednout takzvaně in situ, tedy vyříznou ji z terénu i s okolní zeminou. Pec by pak putovala ke konzervaci a rekonstrukci a mohla by v budoucnu zdobit třeba muzejní expozici.