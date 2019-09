Češi vyvinuli nehořlavý župan. Požáru odolá až čtvrt hodiny

V případě, že vypukne požár, budou si moci v brzké budoucnosti civilisté obléci takzvaný nehořlavý župan. Speciální evakuační oblek je napuštěn vodním roztokem, který mu zajišťuje nehořlavost. Oděv představil na mezinárodním technologickém festivalu Future Port Prague 2019 český start-up I&AAT. Několik vteřin v něm člověk může odolat přímému ohni a až 15 minut vzdorovat žáru v hořící budově, dokud se chlazení v obleku nevypaří, řekl vývojář a vynálezce Adam Lučaník.

Technologie již získala český patent a certifikát Fireman pro zásahové protipožární obleky. Pokud by se českým vývojářům podařilo vstoupit do národních patentových fází na klíčových trzích, získali by monopol pro většinu světových trhů - EU, Rusko, USA i arabský svět.

Start-up vznikl před třemi lety. Vyvinout evakuační župan původně nebylo podle Lučaníka cílem. Nápad přišel až po jednání se zástupci jedné z válkou postižených zemí, podle nichž je problém chránit civilní obyvatelstvo před přímým ohněm po náletu či atentátu.

Současné nehořlavé obleky, vyrobené ze skelných vláken, se při 850 stupních Celsia roztékají. "Při této teplotě se oděv už na osobu přiškvaří. Jediný způsob, jak ji ochránit, je zabalit ji do ochlazovacího obleku. Proto jsme vyrobili evakuační prostředek, který funguje na tomto principu," vysvětlil.

Vývojáři zkoumali technologie, které by zaručily lehkost, zachovaly vlastnosti materiálu a zajistily, že voda člověka neopaří. Vyvinuli tkaninu, kterou dále upravili tak, aby udržela pět litrů tekutiny. "Každý litr vytvoří 1700 litrů páry, to znamená, že ochrana je masivní. Pokud na něj působíte přímým ohněm a vypaříte celý roztok, vznikne obrovské množství páry, které izoluje člověka od okolního prostředí," uvedl Lučaník.

Testovalo se při 1400 stupních Celsia, kdy žár působil osm vteřin z 12 hořáků na oblečenou figurínu. Ta musela mít oděv na sobě ještě další tři minuty. "Pokud se budete pohybovat v hořícím domě, teplota pro člověka v našem obleku dosáhne maximálně ke 40 stupňům Celsia," poznamenal Lučaník. Vznikl tak jednorázový evakuační set a oblek s maskou proti jedovatým plynům určený pro místa, kam se hasiči nedostanou, například ambasády nebo výškové administrativní budovy. Hasiči mohou použít ale i evakuační deky.

Firma už buduje v Česku druhou výrobní linku. "Čekáme na prvního českého zákazníka," poznamenal vývojář. V současnosti dokončuje oblek pro teenagera a do roka chce vyvinout i tašku pro evakuaci batolat do dvou let věku a domácích mazlíčků. "Ti nevydrží ani teplotu 70 stupňů Celsia. Chceme mít komplexní set pro maminku, dítě a miminko," dodal. Cena obleku zatím není podle něj pevně stanovena.