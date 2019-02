Čeští vědci hodlají studovat vliv Číny na politiku i společnost

Otázka politického, ekonomického a společenského vlivu Číny dlouhodobě budí vášně; přispět k lepší informovanosti veřejnosti o kulturním i politickém vlivu Číny v regionální a místní perspektivě chtějí vědci z Univerzity Palackého, kteří v Praze novinářům představili nový projekt. Bude zabývat problematikou nové Hedvábné stezky, společensko-kulturním vlivem Číny v okolních zemí i důsledky hmotného a nehmotného čínského imperialismu. Na výzkumu, který se soustředí na Čínu a 16 okolních států, bude spolupracovat mezinárodní tým odborníku. V rámci pětiletého projektu, jenž získal grant v hodnotě 175 milionů korun, by měl vzniknout i dokumentární seriál.

"V Číně je více než sto měst, které mají více obyvatel než Praha, takových statistik se dá vyjmenovat hodně a v podstatě, buď vzbuzují v lidech strach a obavy..., že je to takový kolos, nebo to vzbuzuje ambice a dojem, že tam jsou příležitosti," uvedl vedoucí katedry asijských studií FF UP František Kratochvíl. "Čína má obrovský potenciál polarizovat jakoukoliv debatu, která se jí týká. To vidíme i v české společnosti, kdy jedna skupina je velice vyhraněná proti a druhá je pro. My se tím projektem snažíme formulovat nějaký náš autonomní diskurz o tom, co Čína je a jak se vztahuje ke svým sousedům, protože když budeme jednat ve strachu budeme jednat iracionálně a když nebudeme mít nějakou formulovanou vizi sami a nebudeme si vědomi toho vlivu, tak budeme manipulováni," vysvětlil.

Projekt, který získal grantovou podporu 175 304 000 korun v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání, se bude opírat o terénní výzkum a jeho následnou empirickou analýzu. Na UP byl shromážděn tým odborníků, který spolupracuje se zahraničními vědci. Zastoupeni v něm jsou mimo jiné odborníci v oborech antropologie, politologie, lingvistiky ale i chemie. Na projektu budou pracovat také lidé z dané studované kultury, uvedla etnoložka a specialistka na materiální kulturu Tereza Hejzlarová. S týmem vědců bude spolupracovat také publicista, dokumentarista a cestovatel Petr Horký. Své rozhodnutí dnes zdůvodnil mimo jiné tím, že kolem Číny je "hysterie" a projekt by měl veřejnosti přinést pravdivé informace. Zároveň doplnil, že jde o téma, které vnímá jako dlouhodobě aktuální a zajímavé.

Součástí projektu je také vznik nového think tanku Central European Institute of Asian Studies (Středoevropský institut asijských studií), který by podle jeho zakladatelů měl mít "strategický dopad v politické rovině". Univerzita Palackého má také předběžnou dohodu s Českou televizí na vzniku televizního seriálu a podle dnešního vyjádření prorektora UP Petra Bilíka se uvažuje také o tvorbě osmidílného seriálu, na kterém by se jako koproducent podílela také univerzita.