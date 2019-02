Neandertálci chodili vzpřímeně jako moderní člověk

Nová studie vědců ze Švýcarska uvádí, že neandertálci chodili vzpřímeně stejně jako moderní člověk. Tyto závěry se tak shodují s převládajícím názorem poslední doby, který tvrdí, že naši prehistoričtí předci byli více sofistikovaní, než jsme si kdysi mysleli. Zprávu přinesl britský server The Independent.

"Na počátku 20. století se myslelo, že neandrtálci měli spíše opičí postoj, ale nedávné rekonstrukce směřují spíše k tomu, že měli vzpřímenou páteř," potvrdil vedoucí studie doktor Martin Haeusler z univerzity v Curychu.

Jiná nedávná studie dokonce došla k tomu, že neandertálci měli páteř rovnější než moderní lidé. Nicméně Haeusler, který zkoumal světově známý skelet nalezený ve francouzské oblasti La Chapelle-aux-Saints, došel se svým týmem k závěru, že křivky páteře byly velmi podobné těm, které má moderní člověk. To dává větší smysl, protože příliš rovná páteř by byla pro dnešního člověka velmi problematická a v zádech by působila spoustu bolesti.

I přes podobnost páteře však měli neandertálci oproti modernímu člověku stále spoustu fyziologických rozdílů, například kratší nohy a zjevnou podsaditost těla. Podle Haeuslera jde však celkově o pozoruhodnou podobnost, která se netýkala jen anatomie, ale například i kultury.

"Naše studie neumí ukázat, jak se chovali, ale existuje spousta jiných důkazů, jež poukazují na to, že neandertálci byli schopni dělat umění, byli nábožensky založení a podobně. Podporujeme myšlenku, že neandertálci nebyli od nás zase tak moc odlišní," uzavřel.