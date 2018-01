Revoluce v genetice. Vědec prodává přípravky na změnu DNA. Za dvacet dolarů!

Americký vědec Josiah Zayner vidí budoucnost lidstva ve změnách DNA. Sám sobě genetický kód již upravil. Označil se za biohackera a světu vzkázal: "Chci, aby něco takového mohl udělat každý." Na internetu už dokonce nabízí přípravky, které to mají umožnit. Za pouhých dvacet dolarů!

Šestatřicetiletý biochemik a biofyzik Josiah Zayner vzal do ruky injekční stříkačku se speciálními enzymy a vpíchl jehlu do levého předloktí. Tvrdí, že tím zde změnil vlastní DNA. Úprava, kterou provedl, má zablokovat myostatin - enzym, jenž kontroluje a omezuje růst svaloviny. Zayner očekává, že mu po takové úpravě začnou ve zmíněné části těla výrazně narůstat svaly. Zda k tomu skutečně dojde, bude jasné až za několik měsíců.

Svérázný vědec přiznal, že měl strach a celý experiment málem zabalil. Nakonec ale neodolal. Biohackingu, tedy dostupným umělým a cíleným změnám lidské dědičné informace, patří podle něho budoucnost. Sám na internetu za několik desítek dolarů nabízí sady, s jejichž pomocí může takové experimenty na vlastním těle vyzkoušet každý. "Chci žít ve světě, kde se člověk opije a místo toho, aby si nechal udělat tetování, si třeba změní vlastní DNA," popsal Zayner svou filozofii pro server BuzzFeed News. Jeho počin vzbudil fascinaci i zděšení z toho, kam až mohou genetické hrátky dojít.

Jsme otroci genů

Pokus vyvolává o to větší rozruch, že Zayner není žádným samozvaným a nevzdělaným experimentátorem. Naopak. Na Chicagské univerzitě získal doktoráty z biochemie a biofyziky a už během studií na sebe upozornil, když vytvořil první hudební nástroj v historii založený na živočišných organismech: takzvaný chromochord, který, zjednodušeně řečeno, převádí biologické mechanismy v rostlinných proteinech na zvuky. Netrvalo dlouho a talentovaného Zaynera si všimli v americkém Národním úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Získal stipendium a pracoval ve skupině, která se zabývala výzkumem speciálních bakterií, jež by umožnily rozšíření života na Marsu. Jenže předloni dal Zayner NASA sbohem. Prohlásil, že vědecké prostředí je příliš elitářské, uzavřené samo do sebe a svým způsobem nudné. A rozhodl se to změnit.

